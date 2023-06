Američki senator Kardin: Kosovo i Srbija da prestanu sa međusobnim provokacijama

Član Senata američkog Kongresa Ben Kardin rekao je za Glas Amerike (VOA) da „Kosovo i Srbija treba da prestanu sa međusobnim provokacijama i kreiranjem izazova koji ih udaljavaju od normalizacije odnosa“.

Kardin je izneo taj stav u danu novih pojačanih napetosti između Kosova i Srbije posle hapšenja trojice kosovskih policajaca za koje srpske vlasti kažu da su prešli na teritoriju centralne Srbije, što Kosovo negira, tvrdeći da su policajci oteti u blizini granice sa Srbijom, naveo je VOA.

„Dve strane imaju jedinstvenu priliku da reše međusobne razlike koje sežu u istoriju. Da žive u miru jedna pored druge – uključujući etnička stanovništva koja se nalaze sa obe strane granice“, rekao je sinoć Kardin, koji je senator države Merilend u gornjem domu američkog Kongresa od 2007. godine.

On ukazuje i da su SAD svesne problema na severu Kosova nakon lokalnih izbora, koje su bojkotovali lokalni Srbi, što je uticalo na veoma malu izlaznost i potonju krizu kada su nesrpski gradonačelnici u srpskim sredinama, u prisustvu policije, pokušali da pristupe opštinskim zgradama.

„Jasno je da kosovske vlasti treba da spreče takve provokativne poteze“ rekao je on i dodao da Kosovsko rukovodstvo sada znatno otežava priznanje legitimiteta Kosova i dovodi u pitanje njegovo učešće u međunarodnim organizacijama.

Rekao je da su i „svedoci ranijih agresivnih akcija koje je Srbija preduzimala protiv nezavisnosti Kosova“. „Potrebno je da obe strane prekinu sa takvim ponašanjem i stvore klimu za potpuno priznavanje nezavisnosti i suvereniteta“, rekao je Kardin uz napomenu da je u tom procesu potrebno posebno obratiti pažnju na zaštitu pripadnika manjina.

Upitan da li bi SAD trebalo da zaoštre pristup prema Kosovu i Srbiji, Kardin je rekao da je Amerika „veoma jasno izrazila stav povodom tog pitanja“.

„Postoji granica strpljenja Evrope i Sjedinjenih Država. Mi čvrsto podržavamo suverenitet Kosova i često smo jasno ukazivali na poteze koje bi Srbija trebalo da povuče. Međutim, podjednako smo zabrinuti zbog nedavnih akcija preduzetih na Kosovu koje otežavaju mogućnosti rešavanja razlika koje postoje među njima. Veoma smo jasni u pogledu naših očekivanja i, ukoliko obe zemlje žele harmonizovaniji odnos sa Evropom, biće potrebno da preduzmu korake kako bi to pokazale, rekao je Kardin.

On je rekao i da SAD raspolažu i koriste brojne „alate“ da ohrabre dve strane na saradnju, neki se mogu nazvati šargarepom a neki štapom, i da će se razmotriti svi alati na raspolaganju.

„Podvlačimo da Sjedinjene Države snažno podržavaju nezavisnost Kosova i veoma su zainteresovane za reforme koje je neophodno sprovesti u Srbiji. Želimo da obe zemlje imaju što je moguće više normalizovaniji odnos sa Evropom“, rekao je američki senator.

On smatra da je potrebno da SAD gaje dobre odnose sa liderima obe zemlje i predsednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Aljbinom Kurtijem, ali, dodao je, potrebno da se to odvija u okviru priznatih vrednosti, i da će glasno ukazati na to kada se te vrednosti prekrše „bez obzira o kojoj zemlji se radi“.

Kardin ocenjuje da su SAD pokazale veliko interesovanje i dale znatan prioritet celom regionu, navodeći da se u nj ulaže i da će se time nastaviti. Ukazao je na znatne uspehe navodeći napredak na nedavnim izborima u Crnoj Gori koji su bili pokazatelj demokratije, na radu na reformskim procesima u Bosni da bi bila spremna za puno integrisanje u Evropu, i podseća na veliki uspeh Hrvatske.

Kardin smatra da su SAD veoma jasne i direktne u svom pristupu prema regionu

„Očekujemo od lidera regiona da poštuju prava svih svojih građana. Njihova osnovna prava da učestvuju u vlasti, glasaju, izraze svoje stavove, kao i da na miran način izražavaju neslaganje sa svojim vlastima. Očekujemo da zaštite prava manjina, kao i da svaka država razvije demokratske institucije koje odražavaju volju njihovog naroda. Važno je postojanje slobodnih i poštenih izbora, kao i demokratskih principa koji štite od korupcije i erozije slobode. Na to su naše diplomate vrlo usredsređene. Želimo punu integraciju država u Evropu i proširenje zajedničkih bezbednosnih aranžmana“, rekao je Kardin.

Na pitanje „koliko misli da će Zapad tolerisati oklevanje vlasti Srbije da sankcioniše Rusiju“, Kardin je rekao da je u „poslednje vreme uočio promenu izvesnih stavova u Srbiji“, kao i da, ukoliko Srbija želi potpuno da se integriše u Evropu biće potrebno da to pokaže kroz zaštitu prava sopstvenih građana i poštovanje svojih suseda.

U osvrtu na proteste u Srbiji koji se održavaju posle masovnih ubistava, Kardin je rekao da vlasti treba da prepoznaju potrebu da demokratske države pružaju prostor onima koji se ne slažu sa njenom politikom – da bezbedno protestuju, da se pobrinu da takvi događaji proteknu mirno, dodajući da Srbija nije uvek ispunjavala taj kriterijum.

„Tako da ćemo biti vrlo jasni kada budemo smatrali da Srbija nije u mogućnosti da zaštiti demokratske principe i prava svojih građana. Uveravam vas da su Sjedinjene Države angažovane u slučajevima kada je potrebno pomoći u izgradnji demokratije i zaštiti ljudskih prava“, rekao je senator Kardin.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.