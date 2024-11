Amerikanac ugovorio životno osiguranje, lažirao svoju smrt i pobegao u Istočnu Evropu

Stanovnik Viskonsina Rajan Borgvart je letos lažirao svoju smrt navodnim utapanjem u jezeru, pa pobegao iz SAD, i sada je negde u Istočnoj Evropi, odakle komunicira sa američkim snagama reda, ali nema nameru da se vrati kući, rekao je danas lokalni šerif.

Borgvart je počeo da komunicira sa vlastima 11. novembra pošto su mu ušle u trag, a poslao je i video sa još neutvrđene lokacije, rekao je šerif okruga Grin lejk Mark Podol.

Dodao je da protiv njega nije podignuta optužnica i da smatra da neće biti neophodna, a vlasti „igraju na emocije“ kako bi se vratio u SAD.

Po šerifovim rečima, Borgvart koji je u srednjim četrdesetim godinama, živeo sa ženom i troje dece u gradiću Votertaunu, severoistočno od Milvokija.

Policiji je 12. avgusta rečeno da od njega nema ni traga od prethodnog dana, kada je otišao na nedaleko jezero Grin da bi pecao iz kajaka.

Policajci su sledećeg dana našli kraj jezera Borgvartovo vozilo i prikolicu, a prevrnut kajak je plutao po jezeru, s prslukom za spasavanje, i to na mestu gde je voda duboka bar 60 metara. Jedan pecaroš je kasnije našao štap za pecanje nestalog čoveka.

Potraga za Borgvartovim telom je potrajala pedesetak dana, uz više ronilačkih ekspedicija.

Međutim, istražitelji su pomislili da je on lažirao svoju smrt jer je uzeo nov pasoš nešto pre nestanka i jer je komunicirao s jednom ženom u Uzbekistanu, u centralnoj Aziji.

Šerif Podol nije rekao da li išta zna o njoj, ali je kazao da je policija stupila u kontakt sa Borgvartom preko „jedne žene koja govori ruski“.

Potom je Borgvartov identitet potvrđen tako što su mu postavljana pitanja za koja je šerif rekao da bi samo Borgvart na njih umeo da odgovori.

Pošto je 11. novembra poslao i svoj video-snimak, na vezi je sa ljudima iz šerifove kancelarije gotovo svakodnevno.

Podol je, međutim, rekao da se ne zna gde je u Istočnoj Evropi i da se komunikacija s njim obavlja preko mejlova, a odakle ih šalje neće se lako saznati čak ni s modernim tehnologijama za nadzor. S tim se slažu i sajberstručnjaci koji kažu da to lokalna policija svakako ne može da uradi sama.

Na snimku koji je poslao vlastima u Americi, Borgvart sedi pred praznim zidom, bez osmeha, kaže da je u svom stanu, da je „bezbedan“, i da „nema nikakvih problema“.

Priznao je da svoj kajak prevrnuo nasred jezera koje je namerno odabrao kao najdublje u Viskonsinu, da je bacio telefon u vodu i u čamcu na naduvavanje doplovio do obale. Odatle je na električnom biciklu kojeg je sakrio vozio do grada Medisona čitavu noć, pa autobusom otišao do Detroita i prešao u Kanadu gde se ukrcao u avion.

Policija još proverava tačnost tog Borgvartovog opisa događaja.

Borgvart je izjavio da je lažirao smrt i pobegao iz zemlje „iz ličnih razloga“, smatrajući da radi ispravnu stvar, rekao je šerif, a istražitelji su utvrdili da je u januaru ugovorio 375.000 dolara životnog osiguranja koje će dobiti njegova porodica.

„Samo je hteo, kako je mislio, da pokuša da stvari učini boljim, i smislio da to tako postigne“, rekao je Podol.

Po njegovim rečima, Borgvart još nije odlučio da li će se vratiti kući, a ako se i vrati, to će biti samo ako sam to odluči.

Šerifovi pomoćnici kažu da bi bilo dobro da se vrati i raščisti haos koji je napravio.

Šerif kaže da bi Borgvart mogao biti optužen za ometanje istrage o svom nestanku, ali da do sada nije podneta nikakva optužnica.

Više od mesec dana potrage za njim koštalo je državu barem 35.000 dolara.

Borgvart je smatrao da će se sve stišati posle par nedelja, a najviše ga brine kako će čaršija reagovati ako se bude vratio.

