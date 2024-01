Andjeli – ovseni kolači primer dobre prakse ženskog preduzentništva

Milica Ličina proizvodi ovsene kolače „Anđeli“ dostupne širom Srbije, od skora i u Americi, i predstavlja primer dobre prakse ženskog preduzetništva.

Milica je po obrazovanju profesorka italijanskog jezika, ali nikada nije radila u struci već je odmah nakon diplomiranja počela da radi u fabrici biskvita „Jafa“, a pre 10 godina započela je i svoj biznis proizvodnje ovsenih kolača pod nazivom „Andjeli“ i to se pokazalo kao dobar poslovni potez.

Mama troje dece, ima ambiciozne planove kada je u pitanju njena firma koju smatra svojim četvrtim detetom.

Ličina je za agenciju Beta kazala da se u dosadašnjem radu ona lično nije susretala sa predrasudama da je biznis namenjen samo muškarcima, ali jeste sa predrasudama koje se tiču zapošljavanja starijih žena.

„Trenutno nas je osmoro u proizvodnji. To su uglavnom sve žene sa 50 i više godina i to je stvarno stabilna ekipa. Te žene su stvarno idealni radnici, ali kod nas su na žalost one teže zapošljiva kategorija“, istakla je Ličina.

Prema njenim rečima, svi poslodavci „nekako hoće“ što mlađe ljude sa iskustvom.

„Međutim, moje koleginice su zaista pouzdane, vredne, radne. Kada budemo širili tim, ja bih i dalje tu ostala, u toj ciljnoj grupi sa sličnim saradnicama“, izjavila je Ličina.

Na ideju da proizvodi ovsene kolače Ličina je došla dok je bila na porodiljskom odsustvu sa drugim detetom.

„Moja lična želja bila je da se hranim zdravije, jer sam već imala jedno dete, drugo je bilo na putu i bilo mi je apsurdno da ja učim decu da zravo jedu, a da im ja sama ne budem taj dobar primer. ‘Anđeli’ su nešto što sam želela da kupujem ali nisu postojali, tako da sam ih napravila“, kazala je Ličina.

Nakon što joj je drugarica zatražila da kupi ovsene kolače koje je napravila, sela je za sto i stavila na papir koliko bi koštala proizvodnja i koliko bi kolača mogla da proda.

„Krenula sam najpre da ih predajem preko Fejsbuk stranice, potom preko sajta i to je zaživelo. Plan je bio da ukoliko to ne zaživi da se po isteku porodiljskog vratim na posao“, izjavila je Ličina.

Dodala je da ona svima onima koji žele da započnu privatni biznis savetuje da prvih nekoliko meseci imaju neku finansijsku podršku, ušteđevinu ili neki drugi izvor prihoda.

„Nije realno očekivati da danas pokrenete biznis, a da sutra zarađujete od toga. Meni je važno bilo to što sam bila u tom periodu na porodiljskom jer mi je to bilo nešto od čega sam mogla u tom trenutku da živim“, istakla je Ličina.

Ona je kazala da je spremna svima onima koji žele da krenu u proizvodnju pomogne tako da mogu da joj se obrate preko Fejsbuka, Instagrama ili neposredno.

„Tu sam da dam bilo koju vrstu saveta jer mi je zaista stalo da se preduzetništvo razvija. Mislim da bez zdravog preduzetništva nema ni zdrave ekonomije države, a opet nije lako. Mnogo je važna podrška. Meni su u tom periodu podrška bili suprug i mama. Mama je uvek bila tu za čuvanje, za kuvanje i za tu vrstu podrške, a to je stvarno neprocenjivo“, istakla je Ličina.

Na žalost, dodala je, pomoć država je njoj nekako stalno izmicala, kao da je prerano krenula sa privatnim biznisom.

„Kada su krenuli programi za početnike u biznisu, ja više nisam bila početnik. Kada su uveli pomoć za preduzeća od tri godine, ja sam već pet godina radila. Vidim da ih sada ima dosta i stvarno mislim da je to baš značajna podrška i ko god može treba to da iskoristi“, izjavila je ona.

Ličina je jedna od učesnica projekta „Devojke imaju reč“, koji realizuju Medijski centar Beta i Akademija ženskog liderstva u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“, koji finansira Kraljevina Švedska.

