Anđelković: Kada bi Kfor preuzeo brigu o bezbednosti na Kosovu, problem bi bio samo odložen

Analitičar Dragomir Anđelković smatra da je ostvariv zahtev predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Kfor preuzme brigu o bezbednosti na severu Kosova, ali da to ne bi trajno rešilo problem, već bi ga samo odložilo.

On je danas za Betu rekao da bi u tom slučaju sva sporna pitanja, zbog kojih je situacija na Kosovu takva kakva je, i dalje ostala otvorena, što znači da bi sukob i bezbednosni izazovi bili samo odgođeni, a problemi ne bi bili rešeni.

„Kfor je deo problem, a ne deo rešenja. Oni su i tokom najnovijeg incidenta na severu Kosova i Metohije imali određenu ulogu i bili su umešani u događaje u Banjskoj jer su, to je sada očigledno, pružali logiastiku Albancima“, kaže Anđelković.

On dodaje da Srbija mora da traži hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN o stanju na Kosovu i o sprovođenju Rezolucije 1244 iz 1999. godine što Srbija do sada nije nijednom tražila.

„Na toj sednici bi trebalo da bude istaknuto, pogotovo sada nakon insistiranja svetskih moćnika na poštovanju principa očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, da Zapad i Albanci krše Rezoluciju 1244 po kojoj su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ujedno, Srbija bi trebalo da insistira da se poštuje član Rezolucije koji govori o povratku do 1.000 vojnika koji bi preuzeli brigu o bezbednosnim pitanjima na severu Kosova i Metohije, odnosno u četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom“, rekao je Anđelković.

On objašnjava da je ovo pravi trenutak za to jer bi u Savetu bezbednosti UN Srbia imala podršku Rusije i Kine, a „ni zapadne zemlje se sigurno ne bi tome suprotstavile u onoj meri u kojoj su to do sada činile“, smatra Anđelković.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.