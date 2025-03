Anđelković: Studenti paralizovali Vučićev sistem, on odgovara praznim pretnjama

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u sve većoj panici i da zbog toga nastupa agresivno najavljujući veću represiju prema građanima.

Anđelković je agenciji Beta kazao da su studenti paralizovali Vučićev sistem i da vlastima izmiče ključni plen – EXPO 2027.

„Vučić je u panici jer shvata da ne može da uguši studentsko građanski mirnodopski ustanak i da su mu paralizovani svi planovi. On ne može da nastavi s gradnjom ‘Beograda na vodi’ i ne može da realizuje projekat EXPO, koji je ključna pljačka. Preko tog projekta njegova ekipa bi izvukla iz Srbije više novca nego što su to do sada uradili“, ocenio je analitičar.

Komentarišući današnje obraćanje predsednika Vučića, u kome je on najavio da će se „suprotstaviti onima koji ruše i uništavaju Srbiju“, Anđelković je rekao da predsednik pokušava zastrašivanjem i pretnjama da zaustavi proteste studenata i građana.

„To ne treba shvatiti ozbiljno, jer Vučić nema snage da se obračuna bilo s kim. On samo pokušava da zaplaši narod, kao što je ukidanje plata profesorima, da bi nas do kraja opljačkao. Moramo istrajati u ovome što smo započeli, jer ovakva Vučićeva agresija govori da je on u strahu od pada i da se nalazi o ćorsokaku“, istakao je Anđelković.

Dodao je da predsednik Vučić nema snage da izazove veće sukobe u narodu i da događaje u Srbiji prati svetska javnost.

„On može da izazove ekscesne situacije, ali ne može da izazove sukobe jer veliki deo policije ne bi u tome učestvovao. Vučić može da se osloni samo na kriminalne grupe. Njegova moć je pretvorena u realnu nemoć“, rekao je politički analitičar.

Anđelković je naglasio da su narodni zborovi dodatno probudili narod i da su delegitimisali režim od mesnih zajednica pa nagore.

„U zakonu postoji mogućnost formiranja narodnih zborova kada su građani nezadovoljni radom lokalnih administracija. Ako Vučić na nezadovoljne građane pošalje policiju, onda će svu policiju i Žandarmeriju morati da razbaca po Srbiji. Narodni zborovi su dobar način da se pokaže da je narod masovno protiv režima“, ocenio je Anđelković.

Na poziv studenata u blokadi, narodni zborovi su do sada održani ili će, prema najavama, biti organizovani do kraja nedelje, u više od 20 gradova, opština i naselja: Vračar, Niš, Krnjača, Obrenovac, Loznica, Čačak, Vlasotince, Palilula, Lazarevac, Mladenovac, Vršac, Aranđelovac, Novi Beograd, Smederevo, Sremska Mitrovica, Stari grad, Rakovica, Nova Pazova, Varvarin, Zrenjanin, Zemun, Kragujevac, Bogatić, Rakovica…

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com