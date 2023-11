Anđelković za Betu: Vučićevi jedini 'aduti' su snimci iz spavaćih soba

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je danas da su jedini „aduti“ Aleksandra Vučića u predizbornoj kampanji postali snimci iz spavaćih soba i špijunske afere.

Anđelković je agenciji Beta kazao da aktuelna vlast više ne može ni svoje pristalice da ubedi da može nešto pozitivno da uradi.

„Čak i oni koji su hipnotisani Vučićevom medijskom propagandom više su po inerciji uz njega, nego što veruju da on može da donese bilo kakav boljitak Srbiji. Jedini adut režimske kampanje je blaćenje svih drugih i stvaranje apatije i destimulacije kod građana da ne izađu na izbore“, ocenio je Anđelković.

Prema njegovim rečima, kampanja liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ se svodi na podmetanja iz spavaćih soba političkih oponenata do raznih geopolitičkih igara.

„Onom ko ne može ništa korisno da radi, jedino preostaje da tvrdi da niko osim njega ne valja. Do kraja izborne kampanje biće još više prljavštine, režim će se baviti ličnim životima opozicionara, plasiraće razne špijunske afere, a moguće je da bude još snimaka iz spavaćih soba“, istakao je Anđelković.

Komentarišući to što se i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) bavila snimkom iz spavaće sobe političara Đorđa Miketića, Anđelković je kazao da se BIA ponaša kao režimaska propagandna agencija za tehničke poslove.

„Posao BIA je da se bavi nacionalnom bezbednošću, a ne privatnim snimcima iz spavaćih soba. Kad bi se BIA bavila nacionalnom bezbednošću, morala bi pre svega da se pozabavi predsednikom Republike koji podriva Ustav prihvatajući lažnu kosovsku nezavisnost. Vučić je, nakon prihvatanja francusko-nemačkog plana, trebalo da bude predmet istraživanja BIA“, naglasio je Anđelković.

Aleksandar Vučić je izjavio da će se BIA pozabaviti snimkom Đorđa Miketića iz spavaće sobe objavljenom na društvenim mrežama, „jer to nije slika već je napravljena izdvojeno“.

„Rečeno mi je da je to skinuto sa snimka, a taj snimak nije napravljen tajnom kamerom, već nekom, kako sam ja dobio informaciju iz BIA, to je snimak napravljen iz blizine. On je neki svoj kućni snimak upotrebio i on zna odlično ko ga je snimao i mislim da će BIA to pokazati“, rekao je Vučić za TV Hepi.

Vučić je dodao da je „Miketić jedna ljudska sramota“ i da ne može da govori o svemu što zna.

Nakon što je narodni poslanik i predsednik gradskog odbora stranke Zajedno, Đorđe Miketić, objavio da je dobio pretnje u vidu ucene njegovim eksplicitnim fotografijama, Bezbednosno-informativna agencija je saopštila da je u okviru zakonskih ovlašćenja, tim povodom pokrenula istragu.

„Možemo da saopštimo da su eksperti Bezbednosno-informativne agencije utvrdili da je u pitanju samo isečak dužeg snimka za čiji nastanak BIA ne snosi nikakvu odgovornost. BIA poziva gospodina Miketića da prestane sa napadima na službe bezbednosti Republike Srbije i predsednika Republike Srbije i da, pošto je u javnosti otvorio temu svog privatnog snimka, javno saopšti kako je, gde i pod kojim okolnostima i od strane koje osobe nastao snimak njega i izvesne osobe kao i šta snimak sadrži“, navodi se u saopštenju BIA.

Oni su dodali i da Miketić nije bio predmet bilo kakve obrade.

„Želimo da upoznamo javnost da BIA sprovodi intenzivnu istragu koja za cilj ima utvrđivanje svih okolnosti u vezi sa samim snimkom i osobama koje se na njemu nalaze, uz poštovanje svih načela zakonitosti i privatnosti lica sa snimka“, naveli su u saopštenju.

(Beta)

