Anketna komisija: na konferenciji o padu nadstrešnice i izložbi EXPO

Neformalna Anketna komisija za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice u Novom Sadu apelovala je danas na Vladu Srbije da se iz skupštinske procedure povuče Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe „EXPO BELGRADE 2027“, jer, kako je rečeno, njegove odredbe smanjuju standarde gradnje i stepen kontrole, dok istovremeno omogućavaju povećanje korupcije.

„Taj predlog još više nego sam zakon ugrožava bezbednost gradnje, a povećava i već raširenu korupciju“, kazala je na konferenciji za novinare članica te komisije, redovna profesorka u penziji Pravnog fakulteta, Univerziteta Union u Beogradu, Vesna Rakić Vodinelić.

Ona je istakla da za povlačenje zakona postoji i pravni razlog, jer se Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 nalazi pred Ustavnim sudom Srbije.

Objasnila je da je protiv tog zakona pokrenuta inicijativa za ocenu njegove ustavnosti, a o tome Ustavni sud još nije odlučio.

„Apelujemo i na Ustavni sud da se oglasi o inicijativi za ocenu ustavnosti tog zakona“, kazala je Rakić Vodinleić.

Član Anketne komisije i redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladan Kuzmanović smatra da je Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 lex specialis – lex specialisa.

On tvrdi da prema tom predlogu ne postoji obaveza izrade studije o zaštiti nepokrenih kulturnih dobara, koja je inače obavezna za sve objekte.

„Ne postoji više ni odredba ranog javnog uvida u plansku dokumentaciju koja je bila jedina stepenica da se stručna javnost i građani upoznaju sa predlogom planskog dokumenta, a sada je to izbačeno zbog skraćenja rokova za gradnju, pa javni uvid ostaje jedina mogućnost pregleda planske dokumentacija, ali je skraćena sa 30 na 15 dana. To takođe potencijalno ukazuje na moguće zloupotrebe, imajući u vidu praksu kako se te sednice zakazuju u lokalnim samoupravama, uoči praznika ili neposredno posle njega“, kazao je Kuzmanović.

Dodao je i da u tom zakonskom predlogu ne postoji odredba da se potvrdi studija uticaja na životnu sredinu, pa se tako mogu graditi objekti bez ikakve potvrde te studije.

On je objasnio da je to važno, jer osim objekata koji su u neposrednoj zoni EXPA, poput nacionalnog stadiona, paviljona i pratećih stambenih objekata, moguće je tumačenje Vlade Srbije da to može biti bilo koji objekat koji se nalazi u nekom nacionalnom parku ili banji.

Kuzmanović je naveo i da prema tom predlogu zakona, građevinska dozvola može da se izdaje ne samo za dve faze, kako je bilo u prvom lex specijalisu, za temelje objekta, ukjlučujući i šipove, kao i za preostali deo konstrukcije, već bi ukoliko se usvoji taj predlog, na zahtev investitora to moglo da bude u više etapa.

„Tako može da se dogodi da za jedan objekat imate desetak građevinskih dozvola, a da to nije predviđeno tehničkom dokumentacijom i projektom“, kazao je on.

Kako je istakao, potencijalno opasna za bezbednost svih posetilaca i korisnika objekata na EXPO izložbi je i odredba koja daje mogućnost da se ti objekti koriste bez ikakve upotrebne dozvole.

„Rekao bih da je to zapravo ozakonjenje pada nadstrešnice u Novom Sadu, u pravnom smislu, zbog čega su sva stručna udruženja, poput Akademije inženjerskih nauka Srbije, Saveza građevinskih inženjera Srbije i brojni fakulteti iz ove oblasti pokrenuli inicijativu da se ovaj zakon povuče iz skupštinske procedure“, naglasio je Kuzmanović.

U pitanju verodostojnost građevinskih dnevnika izvođača i podizvođača nadstrešnice

Član neformalne Anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnivce na Železničkoj stanici u Novom Sadu i redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu Vladan Kuzmanović izjavio je danas da postoji nesaglasnost između građevinskih dnevnika koji je vodio glavni izvođač, konzorcijum dve kineske firme CCCC i Cric i građevinskih dnevnika podizvođača, firme Starting, zbog čega se u pitanje dovodi verodostojnost tih dokumenata.

On je na konferenciji za novinare kazao da je nakon pregledane dokumentaciju uočeno da su građevinski dnevnici kineskog konzorcijuma počeli da se vode 13. decembra 2021. godine, dok su se građevinski dnevnici Startinga vodili od 10. novembra iste godine.

„To znači da je izvođač radova, Starting, radio na gradilištu više od mesec dana bez uvođenja glavnog izvođača, odnosno pravog početka radova“, rekao je kuzmanović.

Naglasio je i da postoji razlika u opisima između ovih građevinskih dnevnika.

„U građevinskom dnevniku Startinga ne postoji nijedan upis, komentar ili porimedba nadzornog organa, što postoji u građevinskim dnevnicima kineskih firmi, pa se opravdano postavlja pitanje koliko je ova dokumantacija verodostojna, kada je sačinjena i koje tu dokumentaciju potpisivao“, rekao je Kuzmanović.

Dodao je da se pregledom dokumentacija firme Statring, videlo i da je izvođač bio u obavezi da uradi statički proračun zastakljenog dela nadstrešnice, što postoji i u tehničkim uslovima projekta za izvođenje, ali ova dokumentacija do sada nije stavljena na raspolaganje, pa se postavlja pitanje da li je to neko uradio.

