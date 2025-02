Anketna komisija za nadstrešnicu: Politika u Srbiji zarobila i državu i građevinsku struku

Pre pribavljanja svih dozvola i kompletne projektno-tehničke dokumentacije naručioci nisu smeli da dozvole da počnu radovi, saopštili su danas predstavnici Anketne komisije za ispitivanje odgovornosti za urušavanje nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici.

Oni su dodali da odobrenje za ovakve radove daje, po zakonu, naručilac radova – država, Infrastrukture železnice i ministarstvo.

„Svi gledaju i niko ne reaguje na nepravilnosti. A ta odgovornost nereagovanja je vezana direktno za politiku jer je nama politika zarobila ne samo državu već i struku, ošamutila, da niko iz struke ne sme da se javi. Evo od 1. novembra (kad je pala nadstrešnica) pa do pre meseca dana nije smeo da se podigne glas i kaže da tu nešto nije bilo u redu“, naveo je građevinski inženjer Danijel Dašić, na predstavljanju prvog delimičnog preliminarnog izveštaja.

Govoreći o angažovanja firmi za izvođenje radova, naveo je da je naišao na termin „prijateljski dogovor“ što on, mada godinama u struci, nije čuo kao zvaničnu proceduru ugovaranja poslova u građevini „barem ne u normalnom svetu koji poštuje zakone“ navodeći neka imena firmi sa „krajnje problematičnim referencama i problematične stručnost potrebne za izvođenje radova“.

Prema njegovim rečima, kad se vidi da su prihodi neke firme neverovatno porasli za kratko vreme, to bi moralo da interesuje organe zadužene da prate tokove novca.

„U dokumentima kojima smo bili zatrpani, našli smo da je bilo ukupno dvesta izvođača i podizvođača u radovima na novosadskoj železničkoj stanici, samo 67 imaju neku vrstu saglasnosti“, rekao je Dašić, navodeći kako Anketna komisija očekuje da se na kraju pokaže „ko je ta moćna osoba ili osobe“ koja je donosila neke važne odluke, mimo standarda.

On je ukazao da je više nego očito da su od 2014. godine do danas izmene zakona rađene, ne da bi se uvećala odgovornost i povećala sigurnost građana već je sve bilo usmereno ka investitorima, olakšavanju, ubrzavanju radova, pa su dobre, primenljive norme – gašene.

„Ključna je izmena je pojma rekonstrukcije, pa ne morate više da radite komplikovane statičke proračune, niti stabilnost zgrade. Zakonodavac je obrisao nekoliko tih rečenica iz predloga zakona i sada je rekonstrucija dovedena na nivo nekih radova, kao što je krečenje ili slično“, upozorio je Dašić.

Kako je još rekao, nekada su građevinske inspekcije bile centar informacija šta se gradi, jer su radovi morali da budu prijavljeni, dok je sada to na nadležnom organu, što može biti i neki činovnik u ministarstvu, ili sekretarijatu za urbanizam.

„Građevinski inspektor je na neki način potčinjen politici kao deo javne uprave i vrlo su nevoljni da rade svoj posao, ako im nije naređeno. To nas je i dovelo do toga da građevinska inspekcija ni jednom nije izašla na nelegalno gradilište rekonstrukcije novosadske železničke stanice, a izašli su 1. ili 2. novembra da bi zatvorili ne objekat već gradilište, znači sve vreme je to bilo gradilište“, objasnio je Dašić.

Profesor Univerziteta u Beogradu Tanasije Marinković je rekao da je, najblaže rečeno, došlo do „određene skleroze u funkcionisanju ministarstva“, jer se ono pravilo da ne vidi i ne zna šta se događa.

„Izdalo je dozvolu za tako veliki projekat i onda nije svesno da taj projekat, ne samo da je tobože završen, već ga i puste u rad. To postavlja pre svega pitanje političke odgovornosti vlade i konkretnih ministara, možda ne samo onih koji su podneli ostavke. To je nešto što ćemo možda u našoj analizi utvrditi, od političke odgovornosti i za povredu Ustava, to će biti tema. Ne prejudiciram da ćemo ispitivati i predsednika Republike“, naveo je Marinković.

On je istakao da je „ovde očito došlo do uticaja sa strane koji su doveli do toga da se ne poštuju procedure“, navodeći, između ostalog i kao problem, da kod angažovanja podizvođača nije bilo procedure za obavljanje javne nabavke, što dovodi do sumnje da li su izabrani najbolji izvođači radova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com