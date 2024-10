Bajden: Ne znam da li Netanjahu koči mir da bi uticao na ishod izbora u SAD

Predsednik SAD Džozef Bajden je danas oštro goorio o premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu i kazao da ne zna da li on koči postizanje mirovnog sporazuma sa palestinskim Hamasom da bi proidužavanjem rata u Pojasu Gaze uticao na ishod predsedničkih izbora u SAD 5. novembra.

„Nijedna administracija nije pomogla Izraelu više od moje“, rekao je Bajden i nastavio: „Nijedna, nijedna, nijedna! Mislim da bi Bibi (Netanjahu) toga trebalo da se seti. A da li on to pokušava da utiče na izbore, to ne znam, ali ne oslanjam se na to“.

Bajden je retko u sali za novinare u Beloj kući, a danas je došao i govorio o oceni jednog od svojih saveznika, demokratskog senatora iz Konektikata Krisa Marfija koji je ove sedmice rekao Si-En-Enu (CNN) da ga brine to što se Netanjahu malo zanima za postizanje mirovnog sporazuma, delom i zbog političke situacije u SAD.

Odnosi bajdena i Netanjahua su već duže komplikovani, ali ponestaje manevarskog prostora jer im se razlikuju pogledi na rat u Gazi, a i političke sudbine obojice su neizvesne.

Bajden se poodavno zalaže za sporazum o prekidu vatre i on i njegovi savetnici su više puta poslednjih meseci tvrdili da je sporazum blizu. Do njega, međutim, nikako da dođe, a u nekim slučajevima se Netanjahu javno protivio sporazumu, dok su izraelski i američki zvaničnici u četiri oka nastavljali razgovore o tome.

U međuvremenu je Izrael otvorio još jedan front – upao u Liban da bi se obračunao s tamošnjim proiranskim pokretom Hezbolah, a istovremeno i dalje bombarduje Gazu izazivajući nove civilne žrtve. Vlasti u Jerusalimu takođe prete odmazdom zbog iranskog napada balističkim raketama na svoju teritoriju.

Bajden je rekao da još nema odluke kakav bi trebalo da bude odgovor na napad Irana na Izrael ove nedelje, ali je u vezi sa idejom da Izrael napadne iranska polja nafte rekao da bi, „da je u njihovoj koži, razmislio o alternativama, umesto o gađanju polja nafte“.

Predsednik SAD je porekao da želi sastanak sa Netanjahuom da bi razmotrili odgovor na napad Irana: „Ne želim“, kazao je novinarima. „Pretpostavljam da ćemo razgovarati pošto oni (Izrael) budu doneli odluku kako će odgovoriti“.

Bajden je rekao i da ne veruje da će doći do sveopšteg rata na Bliskom istoku.

„Verujem da ga možemo izbeći. Ali ima još mnogo da se uradi. Mnogo…“, dodao je on.

Bajden dosledno podržava odbranu Izraela od samog početka rata, kada je Hamas iz Gaze upao u Izrael i ubio 1.200 ljudi. Od tada predsednik SAD, s pojedinim izuzecima, podržava naoružavanje Izraela, uz upozorenja njegovoj vladi da bude oprezna da bi se izbegle civilne žrtve.

Bajden je uz to naredio američkoj vojsci da pojača snage na Bliskom istoku da bi zaštitio Izrael od napada Hamasa, Hezbolaha, pobunjenika Huti u Jemenu koje podržava Iran i samog Irana. SAD su u aprilu i ponovo ove nedelje vodeće po obaranju projektila koje je Iran ispalio na Izrael.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com