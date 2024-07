Bajden rekao demokratama u Kongresu da se neće povući, i da treba prestati s dramom

Predsednik SAD Džo Bajden se u pismu svojim demokratama u Kongresu čvrsto usprotivio pozivima da povuče kandidaturu za drugi mandat i pozvao za prekid unutarpartijske drame koja je podelila Demokrate posle predsednikovog očajnog nastupa u javnoj debati.

Bajdenovi napori da učvrsti vrlo zabrinutu Demokratsku stranku usledili su danas kada su se članovi Kongresa vratili u Vašington posle praznika i suočili se sa izborom, odlučiti da li raditi da se oživi izborna kampanja ili pokušati da se isključi partijski vođa, u odlučujuće vreme za Bajdenov reizbor za drugi mandat i njihovu političku budućnost.

Bajden je u pismu na dve strane napisao da je „pitanje kako ići dalje dobro pokriveno tokom vikenda“ i da je „sada je vreme da se to završi“. On je naglasio da partija ima „jedan posao“ a to je da porazi očekivanog predsedničkog kandidata Republikanaca Donalda Trampa u novembru.

„Imamo 42 dana do Demokratske konvencije i 119 dana do opštih izbora“, rekao je Bajden u pismu koje je distribuirao njegov izborni štab.

„Svako slabljenje odlučnosti ili nedostatak jasnoće oko zadatka pred nama samo pomaže Trampu i nama nanosi štetu. Vreme je da se okupimo, da krenemo napred kao ujedinjena stranka i da porazimo Donalda Trampa“, rekao je Bajden.

Vlada visoka anksioznost pošto se vodeći demokratski članovi Kongresa pridružuju pozivima Bajdenu da se povuče i pored njegovog suprotstavljanja. Istovremeno neki od onih koji najčvršće podržavaju Bajdena udvostručuju borbu za Bajdenovo predsedništvo, i insistiraju da nema niko bolji od njega da se porazi Tramp na izborima koji mnogi vide kao najvažnije izbore u jednom životnom veku.

Bajden je posle pisma održao telefonski intervju za jutarnju emisiju na televiziji MSNBC, kada je insistirao da „prosečne demokrate“ hoće da on ostane u trci i rekao da je „frustriran“ pozivima partijskih zvaničnika da se on povuče.

„To su velika imena, ali ne marim o tome šta ta velika imena misle“, rekao je Bajden u osvrtu na istaknute članove svoje stranke koji su za njegovo povlačenje.

On je izazvao svoje kritičare na borbu, i rekao da ako su ozbiljni onda treba da objave da hoće da se kandiduju za predsednika i izazovu ga na partijskoj konvenciji, ili ako to ne urade da njega podrže naspram Trampa.

Demokratski glasači podeljeni su oko toga da li Bajden treba da ostane osoba koju demokrate nominuju za predsednika illi da li treba da nominuju nekog drugog, pokazuje anketa koju su uradili Njujork Tajms i Sijena Koledž.

Dok članovi Kongresa odmeravaju da li Bajden treba da ode ili da ostane ne izgleda da ima lakih odgovora.

Sada je vrlo nesiguran trenutak za predsednikovu partiju. Demokrate koje su radile uz Bajdena godinama, čak decenijama, i cenile njegovo životno delo oko političkih prioriteta sada razmišljaju o neugodnim pitanjima oko njegove političke budućnosti. I to se sve događa kada će Bajden biti domaćin svetskim liderima za samit NATO ove nedelje u Vašingtonu.

Vreme nije na njihovoj strani, gotovo mesec dana od Nacionalne konvencije demokrata i nedelju dana pre nego što se Republikanci okupe u Milvokiju da ponovo zvanično imenuju Trampa za svog predsedničkog kandidata.

Mnoge demokrate kažu da pažnja treba da se usmeri ne na Bajdena nego na krivičnu presudu Trampa u slučaju prikrivanja novca plaćenog porno zvezdi, i dok čeka savezne optužbe oko pokušaja poništavanja izbora 2020. godine.

Dok Bajden prkosno kaže da će se povući samo ako mu sam Gospod Bog dođe i kaže da to uradi demokrate u donjem i gornjem domu američkog Kongresa sada odlučuju koliko jako žele da se bore da ubede predsednika da promeni kurs, ili da li uopšte hoće da promene kurs.

U nastojanju da se ujedine oko stava, vođa Demokrata u donjem domu Kongresa Hakim Džefriz saziva poslanike na privatne sastanke pre nego što obelodani sopstveni stav, rekla je jedna osoba upoznata sa situacijom koja nije želela da joj se objavi ime.

On planira danas da okupi neke Demokrate čije kandidature za reizbor u Donji dom Kongresa, koji će se odlučivati na izborima u novembru, su najosetljivije.

U privatnom pozivu u nedelju uključujući oko 15 članova odbora u donjem domu Kongresa videlo se da se podela produbljuje i najmanje još četvoro demokrata su privatno rekli da bi trebalo Bajden da se povuče.

Mnogi su u tom pozivu izrazili zabrinutost oko Bajdenove sposobnosti i šansi da pobedi na reizboru, mada nisu rekli i da Bajden treba da se povuče iz trke.

S druge strane drugi članovi uključujući Maksin Vaters iz Kalifornije i Bobija Skota iz Virdžinije, oboje vođe Crnog kongresnog kokusa snažno su govorili u podršku Bajdenu, kao što je i Ričard Nil iz Masačusetsa.

Nekoliko demokratskih članova Kongresa su izgledali frustrirano zbog toga što vođstvo stranke ne daje smernice oko toga kako dalje, rekli su ljudi upoznati sa tim pozivom.

Jedan od ljudi koji je učestvovao je rekao da bez obzira na odluku treba sada da se završi sa tim.

Nil je rekao posle da je na kraju Bajden pobedio Trampa 2020. i da će to „ponovo uraditi u novembru“.

Iza scene je bivša predsednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi ne odgovara na pozive poslanika koji traže savete oko situacije. Ona je prošle nedelje rekla da Bajdenov nastup pokreće legitimna pitanja na koje on treba da odgovori ali je nastavila da podržava predsednika.

Kada je Bajdenov intervju u udarno vreme na televiziji Ej-Bi-Si (ABC) kako izgleda malo uradio da smiri zabrinute demokrate, a neki su čak rekli da je pogorošao situaciju, Pelosi je izašla i pohvalila Bajdena preko društvenih mreža kao „velikog predsednika koji nastavlja da isporučuje za američki kuhinjski sto“, i dodala je da još nisu završili.

(Beta)

