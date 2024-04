Bajden svečano dočekao premijera Japana u Beloj kući

Predsednik SAD Džozef Bajden je pozdravio hrabro vođstvo premijera Japana Fumija Kišida i poželeo mu dobrodošlicu u Belu kuću, na razgovore o delikatnoj bezbednosnoj situaciji na Tihom okeanu i na blistavu državnu večeru.

Kišidina zvanična poseta zaokružuje saradnju lidera „Kvada“ (četvorke) – neformalnog partnerstva SAD, Japana, Australije i Indije na koje se Bela kuća fokusirala od kada je Bajden preuzeo dužnost. Kako su zvaničnici administracije rekli, oni su za kraj sačuvali najvažnije: odnos SAD-Japan.

„Neraskidiv savez Japana i Sjedinjenih Država je kamen-temeljac mira, bezbednosti i prosperiteta u Indo-Pacifiku i širom sveta“ – rekao je Bajden na pompeznoj ceremoniji na južnom travnjaku Bele kuće.

Poseta Kišide označava realizaciju transformacije Japana iz regionalnog igrača u globalno uticajnog, pri čemu visoki zvaničnici Bajdenove administracije sa zahvalnošću primećuju da je malo toga što SAD rade širom sveta a što Tokio ne podržava. Oni su ukazali na želju Japana da preuzme vodeću ulogu u pokušaju da podrži Ukrajinu protiv ruske invazije i priliva humanitarne pomoći u Gazu.

„Saradnja naših zemalja koje su povezane zajedničkim vrednostima i posvećenošću, postala je globalna, sa obimom i dubinom koja pokriva i svemir i duboko more“ – rekao je Kišida. „Danas se svet suočava sa više izazova i teškoća nego ikada ranije. Japan će se pridružiti našim američkim prijateljima i zajedno ćemo voditi u suočavanju sa izazovima indo-pacifičkog regiona i sveta, dok neumorno razvijamo odnose“ – rekao je on.

Kišida je najavio da Japan poklanja 250 stabala trešanja SAD za predstojeću 250. godišnjicu postojanja SAD 2026.

Bajden i Kišida se suočavaju s teškim političkim preprekama na domaćem terenu dok pokušavaju da se snađu u sve komplikovanijim problemima na globalnoj sceni. Kao i Bajden, Kišida je tokom većeg dela svog mandata bio praćen niskim rejtingom.

Bajdenov pokušaj ponovnog izbora je u senci zabrinutosti američkog biračkog tela zbog inflacije, nelagodnosti među nekim demokratama zbog njegovog odnosa prema ratu Izraela protiv palestinskog Hamasa i zabrinutosti oko toga da li je u 81. godini prestar da služi još četiri godine. Ekonomija SAD je u sredu dobila još jedan mrvicu loših podataka, jer je vlada objavila da su maloprodajne cene porasle prošlog meseca, podstaknute cenama gasa, kirijama, osiguranja automobila i drugim.

S druge strabe Kišida ima posla s padom japanske privrede na četvrto mesto po veličini u svetu pošto se smanjila u poslednjem kvartalu 2023. i zaostala za Nemačkom. Ankete u Japanu pokazuju da je podrška Kišidi, izabranom 2021. godine, opala dok se nosi sa skandalom korupcije političkih fondova svoje vladajuće Liberalno-demokratske partije.

„Za predsednika Bajdena ovo je, naravno, prilika da istakne i učvrsti napredak u odnosima, najvažnijem bilateralnom savezu u Indo-Pacifiku. To je šansa da se održi hitnost i zamah u ovom odnosu“ – rekao je Kristofer Džonston, bivši zvaničnik za nacionalnu bezbednost u Bajdenskoj administraciji, koji je sada predsedavajući za Japan u Centru za strateške i međunarodne studije. „Za Kišidu, to je prilika da pokaže svoje veze sa SAD, da podrži podršku kod kuće“ – rekao je on.

Postoje razlike u američko-japanskim odnosima. Bajden je prošlog meseca objavio da se protivi planiranoj prodaji kompanije „US Steel“ kompaniji „Nippon Steel“ iz Japana. Bajden je tvrdio da SAD treba da „održe jake američke čeličane koje pokreću američki radnici“.

Lideri su razgovarali u Ovalnoj kancelariji i imali zajedničku konferenciju za novinare pre svečane večere koja će proteći uz nastup kantautora Pola Sajmona, miljenika i Kišide i Bajdenove supruge Džil.

Bajden i supruga su u utorak uveče ugostili Kišidu i njegovu suprugu na večeri u restoranu morske hrane „BlackSalt“, u kvartu Toni u Vašingtonu.

Parovi su razmenili i poklone. Bajdeni su Kišidi poklonili sto sa tri noge, ručnu izradu japansko-američke kompanije u Pensilvaniji. Predsednik je Kišidi dao i litografiju i dvotomni LP set sa autogramom Bilija Džoela. Džil Bajden poklonila je Juko Kišidi fudbalsku loptu s potpisima ženskih reprezentacija SAD i Japana.

Kišida je dao Bajdenu „Vadžima-Nuri“ lakirane šoljice za kafu i olovke i zrna kafes ostrva Okinave. Juko Kišida je poklonila Džil Bajden bakarnu ogrlicu „Takaoka“, narukvicu i minđuše. Gosti su Bajdenima dali i „Nintendo“ predmete, uključujući plišanog Marija, Luiđija, princezu Pič i Jošija.

Očekivalo se da će dvojica lidera objaviti planove za unapređenje američko-japanskih vojnih odnosa, pri čemu obe strane žele da pooštre saradnju zbog zabrinutosti od nuklearnog programa Severne Koreje i sve veće vojne samouverenosti Kine u Pacifiku.

Takođe se očekuje da Kišida i Bajden potvrde učešće Japana u NASA-inom programu za mesec „Artemis“ i doprinos vozilu za Mesec koje je razvila „Toyota Motor Corp.“ i uključivanje japanskog astronauta u tu misiju. Od lidera se takođe očekuje da najave inicijative za veštačku inteligenciju i poluprovodnike, kao i nova obrazovna partnerstva – kažu zvaničnici administracije.

Bajden je pohvalio Japan zbog značajnog povećanja izdataka za odbranu i što je pojačao saradnju na ekonomskim i bezbednosnim pitanjima tokom mandata Kišide.

Japan se brzo pojačao nakon ruske invazije na Ukrajinu, pridružio se SAD i drugim zapadnim saveznicima u uvođenju agresivnih sankcija Moskvi, a japanski proizvođači automobila „Mazda“, „Toyota“ i „Nissan“ najavili su povlačenje iz Rusije.

Tokio je bio jedan od najvećih donatora Kijeva tokom ruske invazije, a Japan je povećao svoje izdatke za odbranu zbog zabrinutosti zbog vojne agresivnosti Kine.

Kao deo pojačane odbrane, Japan je pristao da nabavi „Tomahavke“ američke proizvodnje i druge krstareće rakete dugog dometa koje mogu da pogode ciljeve u Kini ili Severnoj Koreji u okviru ofanzivnije bezbednosne strategije. Japan, Velika Britanija i Italija su počele saradnju na projektu mlaznog lovca nove generacije.

„Premijer je vizionar i hrabar lider“ – rekao je Bajden o svom gostu. „Kada je Rusija počela brutalnu invaziju na Ukrajinu pre dve godine, on nije oklevao da osudi sankcije i izoluje Rusiju i pruži milijardu pomoći Ukrajini“.

Bajden je zahvalio Kišidi i južnokorejskom predsedniku Jun Suk Jeolu za rad na popravljanju zaleđenih odnosa Tokija i Seula. Odnosi su se brzo odmrzli tokom poslednje dve godine usred zajedničke zabrinutosti zbog kineske čvrstine na Tihom okeanu i upornih nuklearnih pretnji Severne Koreje. Bajden je prošle godine ugostio dvojicu lidera u predsedničkom odmaralištu u Kemp Dejvidu na planinama Katoktin u Merilendu.

Odnos Japana i Južne Koreje je delikatan zbog različitih pogleda na istoriju Drugog svetskog rata i japanske kolonijalne vladavine nad Korejskim poluostrvom.

Kišida će danas u Vašingtonu učestvovati na samitu SAD-Japan-Filipini, usmerenom na suprotstavljanje sve agresivnijim aktivnostima Kine.

Odnosi Kine i Filipina su više puta testirani sukobima u kojima su učestvovali brodovi obalske straže dve zemlje u spornom Južnom kineskom moru. Brodovi kineske obalske straže redovno prilaze spornim ostrvima u Istočnom kineskom moru pod kontrolom Japana u blizini Tajvana.

„Glavna namera ovog trilateralnog sporazuma je da budemo u mogućnosti da nastavimo da cvetamo, da budemo u mogućnosti da pomažemo jedni drugima i… da očuvamo mir u Južnom kineskom moru i slobodu plovidbe u Južnom kineskom moru“ – rekao je filipinski predsednik Ferdinand Markos – Mlađi novinarima pre no što je u sredu otputovao za Vašington.

(Beta)

