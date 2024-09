Bajden: Sveopšti rat na Bliskom istoku je moguć, ali i povratak sa ivice eskalirajućeg sukoba

Predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je danas da je sveopšti rat na Bliskom istoku moguć, ali da još uvek postoji i mogućnost da se region vrati nazad sa ivice eskalirajućeg sukoba.

„Sveopšti rat je moguć, ali ja mislim da takođe postoji mogućnost, mi smo još uvek u igri da postignemo rešenje koje bi moglo u osnovi da izmeni ceo region“, rekao je Bajden u emisiji Američke radiodifuzne kompanije (ABC).

Za to vreme jačaju napetosti između Izraela i libanskog Hezbolaha, a američki zvaničnici govore o zastoju razgovora o prekidu vatre u ratu sa palestinskim Hamasom i oslobađanju talaca iz Gaze.

Američki lider je ponovio važnost pronalaženja rešenja po modelu dve države u sukobu Izraela i Palestinaca, ocenivši da je put još otvoren da se to postigne.

„Postoji način da se to uradi i oni imaju mogućnost, ne bih želeo da preterujem, ali mogućnost, ako možemo da se pozabavimo prekidom vatre u Libanu, da se može preći na bavljenje Zapadnom obalom, ali takođe imamo Gazu da se njome bavimo“, rekao je Bajden i ponovio da je to moguće, kao i da on koristi svaki delić svoje energije da sa svojim timom to postigne.

„Postoji želja da se vidi promena u regionu“, zaključio je predsednik SAD.

(Beta)

