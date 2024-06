Bastać: ‘Čuvari Starog Grada’ ne pregovaraju s naprednjacima

Predsednik pokreta „Čuvari Starog Grada“ Marko Bastać izjavio je danas da će koalicija „Biramo Stari Grad“ dobiti odgovor o mogućem zajedničkom formiranju vlasti do kraja ove nedelje i da taj pokret ne pregovara sa Srpskom naprednom strankom (SNS).

Bastać je agenciji Beta kazao da je ranije rekao da će odgovor na predlog „Biramo Stari Grad“ dati do kraja nedelje, a ne do ponedeljka kako je to zatražio kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović.

„Na sastanku u prošli četvrtak rekao sam predstavnicima ‘Biramo Stari Grad’ da ću odgovor na njihov dokument o formiranju zajedničke vlasti na Starom Gradu dati do kraja ove nedelje. Radomir Lazović je sam smislio rok – ponedeljak 17. juni, i tada sam mu rekao da u tom roku neće dobiti odgovor, već do kraja nedelje“, kazao je Bastać.

Na pitanje Bete, da li „Čuvari Starog Grada“ pregovaraju sa Srpskom naprednom strankom, Bastać je rekao da se pregovori vode samo s koalicijom „Biramo Stari Grad“.

„U našim razgovorima s ‘Biramo Stari Grad’ ništa se nije promenilo osim roka koji je Lazović sam sebi dao. Jedini razgovori koji se u ovom trenutku vode su razgovori s listom ‘Biramo Stari grad’ i nema nikakvih drugih dešavanja u odnosu na poslednje razgovore koje smo imali s koalicijom ‘Biramo Stari Grad'“, istakao je Bastać.

Kopredsednik Zeleno-levog fronta i nosilac liste „Biramo Stari grad“ Radomir Lazović izjavio je danas da izborna lista „Čuvari Starog Grada“ Marka Bastaća nije odgovorila na predlog za saradnju i formiranje opozicione većine u opštini Stari grad.

„Mi ne sporimo pravo ‘Čuvarima Starog grada’ da pregovaraju s kim žele, pa i s naprednjacima, ali smatramo da ovo jeste jedna vrsta izigravanja volje birača, s obzirom na to da su građani Starog Grada glasali za promenu vlasti“, rekao je Lazović.

Izborna komisija Gradske opštine Stari grad u Beogradu usvojila je Ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad održanih. 2. juna, prema kojoj je najviše glasova osvojila koalicija stranaka okupljenih oko liste „Biramo Stari grad-Radomir Lazović“.

Ta lista je, prema izveštaju, osvojila 37,01 odsto, odnosno 23 mandata.

U Skupštinu gradske opštine ušlo je pet lista.

Na drugom mestu je lista „Aleksandar Vučić-Stari Grad sutra“, koja je osvojila je 34,79 odsto glasova ili 21 mandat.

Lista „Čuvari Starog Grada-Marko Bastać“ osvojila je 16,35 odsto glasova, odnosno 10 mandata.

Po jedan mandat osvojile su liste „Za zeleni Stari grad-Dr Dejan Žujović“ s 3,16 odsto glasova i „Narodna lista“ koja je osvojila 3,12 odsto glasova.

Na izbore za odbornike Skupštine gradske opštine Stari grad izašlo je 23.693, od ukupno 53.510 građana, koliko je upisano u birački spisak.

(Beta)

