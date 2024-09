Begović: Čekamo konstruktivne ideje naučnika o projektu ‘Jadar’

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović kazala je danas da donosioci odluka čekaju konstruktivne ideje naučnika o projektu „Jadar“ i dodala da su standardi koji se zahtevaju pri razradi tog projkta visoko podignuti i da svi teže ka zelenim rešenjima i održivosti.

„Svaka industrija, svaka naša aktivnost potencijalno nosi negativnu posledicu po okruženje, ali to nije razlog da odustanemo, nego je to razlog da razgovaramo i da podižemo standarde kako bi ta industrija bila zelenija i imala što manji negativni otisak za životnu sredinu“, kazala je ministarka za dnevni list „Politika“.Ona je ocenila da je sada velika odgovornost na nauci i naučnicima koji treba da odgovore na izazov i da obezbede relevantne i proverene podatke o rudarenju litijuma.

Upitana da li je tačno mišljenje nekih stručnjaka da je rudarenje litijuma sve manje unosan posao, kazala je da ne može to da komentariše zato što je po struci biolog, a da tim pitanjem treba da se bave ekonomisti i ljudi iz sveta finansija.

„Međutim, ono šta je činjenica jeste da se decenijama rude koje sadrže litijum eksploatišu širom sveta (…) Trenutno u Evropskoj uniji postoji 12 projekata za otvaranje rudnika koji bi eksploatisali rudu sa litijumom, odnosno eksploatisali bi litijum od Finske, Nemačke, Španije, Portugalije do Češke. To znači da je veliki broj zemalja apsolutno prepoznao to kao jednu svoju razvojnu prednost“, navela je Begović.

(Beta)

