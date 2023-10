'Bela knjiga odbrane Republike Srbije' predstavljena javnosti u Beogradu

„Bela knjiga odbrane Republike Srbije“ danas je javnosti predstavljena u Beogradu.

Ministar Miloš Vučević je rekao da je to bitan dokument za sistem odbrane, a da je pre tog dokumenta utvrđen jedan od ključnih strateških dokumenata, „Koncept totalne odbrane“ kakvog nije bilo od raspada SFRJ, a donet je i „Strategijski pregled odbrane“.

„Bela knjiga“ treba da približi javnosti sve što rade Ministarstvo odbrane, Vojska Srbije i ostali subjekti, te je „taj deo transparentnosti, demokratskog prikaza, potvrda da se ništa ne radi skriveno“, rekao je ministar, ali dodao da „ni transparentnost, ni demokratičnost ne smeju da ugroze odbranu“.

Vučević je rekao da „ne smemo biti zaglavljeni u prošlosti, ne smemo se praviti naivni i nevešti da ne živimo u dobu ili vremenu promena… svedoci smo, svesno ili nesvesno, velikih geopolitičkih promena i Srbija to mora da razume, da prati, da predupredi sve ono što treba, da deluje i da dejstvuje i da kroz jačanje koncepta odbrane, totalne odbrane, jačanje Vojske Srbije jačamo i naš potencijal kao odvraćajući faktor za sve potencijalne opasnosti za našu državu“.

Vučević je podvukao da Srbija ostaje vojno neutralna, što ne isključuje saradnju sa drugim državama, „stajemo posvećeni svim mirovnim operacijama i misijama gde god mi imamo kapacitete da se pridružimo – uvek ćemo tamo da pomognemo ljudima i građanima da žive u miru bez obzira na kom kontinentu ili državi“.

„Čuvajući našu vojnu neutralnost, mi čuvamo i našu suverenost, čuvamo nezavisnost Srbije, verujemo u državu koja donosi sopstvene odluke, u državu koja razmišlja svojom glavom, koja vodi računa o svojim nacionalnim, državnim i narodnim interesima“, naglasio je ministar.

On je ukazao da „ne želimo da budemo ni ‘klimoglavci’, ne želimo ni sukobe i svađe, ali niko ne može da nam oduzme pravo da donosimo odluke u skladu sa svojim državnim, nacionalnim i narodnim interesima“.

„I dokle god to bude politika Srbije, ona će biti mnogo cenjenija nego oni koji nemaju nikakav stav nego samo imaju ‘copy-paste’ dokumente bez bilo kakve analize, politike, stava. Cene se države i narodi koji smeju da misle, koji smeju da kažu šta je pravo i šta je istina ne da bi bili inadžije i ne da bi terali prkos, nego da bi pokazali da postoji kontinuitet u državnoj i nacionalnoj politici, koji razdvaja neke koji pokušavaju da budu to što nisu i postoje one države koje jesu po svim atributima i to ne danas nego kroz mnogo decenija i vekova“, rekao je Vučević.

„Bela knjiga odbrane Republike Srbije“ izrađena je u organizaciji Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane, a radnim timom rukovodio je načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane, pukovnik Dejan Stojković.

On je najavio da će u sistemu odbrane biti digitalizacije, proširenja senzorske mreže i robotizacije što će uvećati operativne sposobnosti Vojske i drugih snaga.

Stojković je rekao da, imajući u vidu vojnu neutralnost i primenu koncepta totalne odbrane, odbrambena industrija je od strateškog značaja za odbranu. U prethodnih deset godina značajno je investirano u njenu revitalizaciju i unapređenje istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta, a tako će se i nastaviti.

Promociji su prisustvovali vojni zvaničnici, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre i drugi diplomatski vojni predstavnici akreditovani u Srbiji.

(Beta)

