Beljanski: Tura do Strazbura pokazala snagu i nacionalno jedinstvo

Advokat i učesnik biciklističke ekspedicije do Strazbura Vladimir Beljanski izjavio je da je dosadašnji tok te studentske ture do evropskih institucija pokazao snagu koja je do sada bila nepoznata i neku vrstu nacionalnog jedinstva koja do sada nije postojala.

Beljanski, koji je i predsednik Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine i jedan od nekoliko učesnika biciklističke ekspedicije koji nije student, rekao je da dočeci u svim gradovima kroz koje su studenti prošli na putu do evropskih institucija pokazuju da, iako su se odselili zbog standarda i boljih životnih uslova, kod svih pripadnika naše zajednice koji dočekuju studente postoji želja da vide Srbiju kao modernu i snažnu državu.

Tura do Strazbura je krenula prošlog četvrtka iz Novog Sada, a Beljanski za Betu navodi da nije siguran da li je prošla lakša ili teža polovina, jer je dosadašnji tok kroz Mađarsku i Austriju protekao uz hladnoću i jak vetar, dok je sada pred njima brdovita vožnja, ali uz najavljene bolje vremenske uslove.

Beljanski kaže da studenti funkcionišu odlično, kao jedan veliki organizam, a da svakodnevno pokazuju veliku slogu, snagu i velika rešenost da izguraju do kraja.

„Oduševljen sam time kako su opremljeni, kako funkcionišu, koliko je tu volontera uključeno u pratnju. Od mehaničara koji su se sami pojavili sa svojim vozilima da prate kolonu i poprave ako ima neki kvar, preko lekara koji su tu da pomognu, pa i psihologa koji je tu ako neko popusti i izgubi nadu da će doći do cilja. Mada nisam video da je nekome takva pomoć bila potrebna, ali i ta podrška postoji“, naveo je Beljanski.

Dodao je da je u proteklih nedelju dana na njega najveći utisak ostavila rešenost studenata da, čak i kada imaju neke probleme, a bilo je i padova i povreda, nastavljaju dalje kao da su profesionalni biciklisti.

„Jednostavno, tu je transformacija od nekoga ko se bavi studiranjem na Fakultetu tehničkih nauka, Prirodno-matematičkom fakultetu ili poljoprivredi i odjednom se pretvori u čoveka koji nema limite i koji se ponaša kao da vozi Tur de Frans, a ne Turu do Strazbura koja je jedna simbolična vožnja“, navodi on.

Ocenio je i da je dosadašnji tok putovanja već u potpunosti opravdao svoj cilj, jer je sve više novinarskih ekipa iz inostranstva koje se interesuju za ovaj studentski podvig.

„Naravno, konačan cilj biće ostvaren tek u Strazburu, kada budu predati dopisi i održani planirani sastanci“, dodao je.

Beljanski kaže da je on sa studentima krenuo kao građanin, ali i kao advokat, jer je advokatura od početka uz studente, kako saopštenjima, tako i konkretnim potezima poput prikupljanja pomoći u vidu hrane, kozmetike, vreća za spavanje, dušeka i slično.

„Imali smo i obustave rada – jednodnevnu, sedmodnevnu, zatim 30 dana, i ja osećam obavezu da budem ovde i da ih pratim. Što se tiče mojih godina i fizičke kondicije, ne primećujem bilo kakav problem, iako ne mogu da kaže da je lako. Ali, kao što i oni kažu kad završe – nismo umorni, idemo dalje! Imam utisak da je ovo energija koju je nemoguće zaustaviti“, dodao je Beljanski.

Današnja etapa od Linca do Slacburga duga je oko 130 kilometara.

(Beta)

