Beogradski taksisti protestovali zbog najave usvajanja rezolucije o Srebrenici

Nekoliko desetina beogradskih taksista organizovalo je protesnu vožnju zbog najave usvajanja rezolucije UN kojom bi se 11. jul proglasio Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.

Taksisti su se okupili kod Spomen-parka u Jajincima i krenuli ka centru grada, a na vozila su zalepili natpise „Srpski narod nije genocidan“ i „Ponosan sam što sam Srbin“.

Ispred Doma Narodne skupštine direktor Taksi komore Boško Vukojević rekao je novinarima da je ta organizacija inicirala protesnu vožnju i dodao da to „nema veze sa politikom“ jer „okupili smo se zbog tretmana u ovom poludelom svetu koji nas stalno svađa i deli“

„Mi osuđujemo zločin, ali to nije genocid. Tim terminom ne treba da se trguje. Ako je to u Srebrenici genocid, šta je onda Jasenovac, Kragujevac, Aušvic, šta je s Vijetnamom? Kada svetske sile učine zločin, to je kolateralna šteta, a kada mi to učinimo, onda je genocid“, kazao je Vukojević.

On je ocenio da su taksisti uvek uz narod kad je to potrebno i završio čitanjem dve antiratne pesme.

Posle skupa ispred Doma Narodne skupštine, taksisti su se uputili ka Starom Sajmištu gde je tokom Drugog svetskog rata bio nacistički logor na terioriji koju je tada držala ustaška NDH.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.