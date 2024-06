Biciklisti sutra u protestnoj vožnji, najavili ‘simboličnu’ blokadu Brankovog mosta osim žute trake

Udruženje građana „Ulice za bicikliste“ najavilo je za sutra novu protestnu vožnju centrom Beograda tokom koje će „simbolično“ blokirati sve saobraćajne trake na Brankovom mostu osim žute namenjene javnom prevozu.

U najavi nove protestne vožnje su naveli da saobraćajna policija „godinama praktikuje da propušta privatne automobile kroz žutu traku na mostu“ a da je ta praksa „kulminrala ukidanjem žute trake od polovine mosta u smeru ka Starom gradu“.

„Da stvar bude još gora, saobraćaj se sa mosta usmerava u tramvajsku traku u Karađorđevoj ulici, koja je do skoro bila rezervisana samo za tramvaje“, upozorilo je udruženje.

Ocenili su da je to posledica „loše odluke da se ruši Stari savski most umesto da mu se izgradi alternativa“ i zatražili da se žuta traka ostavi na Brankovom mostu i da se Stari savski most ne ruši, već da se njime dozvoli samo saobraćaj javnog prevoza, pešaka i biciklista.

„Ovakva praksa će samo doprineti daljoj ekspanziji automobilskog saobraćaja u gradskom jezgru. Rešenje je da se prednost za javni prevoz ostavi, a da vozači obzirom na novonastalu situaciju ili biraju druge puteve, ili da ne putuju automobilom ako ne moraju“, saopštilo je udruženje.

Okupljanje učesnika akcije najavljeno je za 16.30 časova u Pionirskom parku dok će protestna vožnja početi u 17 časova.

(Beta)

