Bilčik: Problemi u vezi sa izborima u Srbiji ne mogu biti rešeni u institucijama EU

Problemi u vezi sa izborima u Srbiji ne mogu biti rešeni u institucijama Evropske unije, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju Vladimir Bilčik, izrazivši nadu da će ona početi sa konstituisanjem sopstvenih institucija.

Bilčik, poslanik iz redova konzervativne Evropske narodne partije (EPP), najjače grupe u EP, rekao je za portal Juropien Vestern Bolkans (European Western Balkans) da „istrage koje su počele, sudski postupci koji su pokrenuti i potpuna ocena, uključujući konačni izveštaj ODIHR, moraju biti osnova za rešavanje svih problema, tvrdnji i pitanja u vezi sa onim što se dogodilo (na izborima) 17. decembra, i onim što se dešavalo od tada“.

„Institucionalna rešenja za ova pitanja moraju se sprovesti unutar Srbije. Ako institucije u svom trenutnom stanju ne isporuče to pitanje, onda moraju biti reformisane i promenjene. Daću vam samo jedan primer – Regulatorno telo za elektronske medije (REM). Kao međunarodni posmatrač, bio sam zaista razočaran kada se niko iz REM-a nije sastao sa nama da razgovaramo o kampanji i medijskoj situaciji u Srbiji u periodu pre izbora“, kazao je Bilčik.

Naveo je da to regulatorno telo „mora početi da radi“ i dodao da Srbija, da bi se to desilo, „treba da počne potpuno da primenjuje i neke nove zakone, uključujući medijske“.

„Potrebno je otpočeti sa promenama u načinu rada ovih institucija u Srbiji. Možda na osnovu onoga što se dogodilo 17. decembra treba pažljivije pogledati ceo okvir kojim se čuvaju bezbednost i pravda u vezi sa izbornim procesom“, rekao je Bilčik.

On je kazao da se prigovori i izazovi u vezi sa izbornim procesom u Srbiji moraju rešavati putem odgovarajućih kanala i da se tim pitanjima moraju baviti sudovi i druge institucije.

„Rezultati parlamentarnih izbora su objavljeni i mislim da je vreme da nove institucije počnu sa radom. Srpski parlamentarci trebalo bi da preuzmu svoje mandate, a vlada da se formira. Zemlja treba sve propuste da reši putem odgovarajućih institucionalnih kanala“, kazao je Bilčik.

Naveo je da to govori „i zbog toga što postoji jedan veliki znak pitanja, naravno, u vezi sa lokalnim izborima u Beogradu“.

„Tu je rezultat bio neizvestan i trenutno postoji politički zastoj. Mislim da je važno da Ustavni sud reši ovaj izazov i da svi relevantni činioci vlasti što otvorenije i transparentnije postupaju kako bi se osiguralo rešavanje ovih izazova u skladu sa principima pravne države“, dodao je političar iz Slovačke.

Bilčik je rekao da je „važno da se obavi institucionalno formiranje parlamenta i nove vlade koje bi trebalo da pomogne u rešavanju svih sistemskih nedostataka kada je reč o izbornom okviru tako da se uočeni problemi više ne ponove“.

Povodom rezolucije o izborima u Srbiji, koju poslanici Evropskog parlamenta treba da usvoje sledeće nedelje, Bilčik je izrazio očekivanje da će ona biti činjenična i da će „ponuditi neke sledeće korake u kontekstu onoga što bi trebalo da bude učinjeno“.

Upitan da li bi EU trebalo da reaguje ako izostane reakcija institucija u Srbiji na navode o izbornoj krađi, Bilčik je kazao da je Evropska unija angažovana, uključujući Evropski parlament, i ponovio da treba shvatiti „da konačno i odlučujuće rešenje mora biti institucionalno rešeno unutar Srbije“.

Upitan da prokomentarišete „antievropsku retoriku“ državnih zvaničnika i prorežimskih medija, Bilčik je rekao da „Srbija zaslužuje bolje“.

„Srbija zaslužuje evropsku budućnost i političare koji to mogu ostvariti i koji će zaista raditi na evropskoj budućnosti. Srbija mora doneti jasnu odluku – da li želi potpuno i dosledno da radi na svojoj evropskoj budućnosti. Bilo čija antievropska retorika ne pomaže, jer ne pridobija prijatelje ili partnere u EU, Briselu i drugim evropskim institucijama“, naveo je.

Dodao je da „ono što je video posle 17. decembra pokazuje i to koliko Rusija nastavlja da ima prekomernu ulogu na Zapadnom Balkanu, i u Srbiji posebno“.

„Ako se neko mešao u izborni proces, i ono što smo videli od izbora, to je Moskva, to je Rusija. To je igra koju smo videli toliko mnogo puta od (ruskog predsednika) Vladimira Putina i njegovih saveznika. Ovo bi trebalo da bude još jedan razlog za Srbiju da radi na svojoj evropskoj budućnosti i na svom suverenom i nezavisnom pristupu prema evropskoj budućnosti“, rekao je Bilčik za EWB.

(Beta)

