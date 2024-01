BIRODI: REM da utvrdi da li je urušen medijski pluralizam u Srbiji

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) da utvrdi da li je u Srbiji narušen medijski pluralizam zato što je jučerašnje obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kako navode, prenosio 41 televizijski kanal.

U današnjem saopštenju BIRODI dodaje da su ti mediji prenosili „pseudo događaj“ i traži se da REM preispita u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Zakonu o elektronskim medijima da li je ugožen medijski pluraliazam u Srbiji.

„Poslednje obraćanje predsednika su prenosile televizije sa nacionalnim pokrivanjem RTS 1, Pink, Prva i Hepi i kablovski kanali čiji je provajder MTS: K1 (2), Vesti, Euronjuz, Tanjug, Blic, Studio B (2), Informer, Palma plus (2), RAS, RTV Vojvidina 1, BN, Koreni (2), Most (2), BN 2, Pančevo (2), Dunav TV (2), Hajp (2), Pink plus, Prva CG, Melos, KCN 1, Super sat, Info 24, Plana, Apatin, Novosadska TV, TV 9, Lav, RTK, AS, GM Plus, Info 24 plus, Lav plus, Hajp 2, Belle ami, Bosphorus i RTV Vranje“, naveo je BIRODI.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.