Bisljimi: Nema saglasnosti o modelima pomoću kojih Srbija može da podržava Srbe na Kosovu

Šef Pregovaračke ekipa Kosova Besnik Bisljimi je posle današnjeg sastanka u Briselu izjavio da se razgovaralo o modelima pomoću kojih Srbija može da nastavi da šalje finansijsku podršku kosovskim Srbima u okviru uredbe Centralne banke Kosova (CBK) i da su stavovi dve strane veoma udaljeni.

Kazao je da je sastanak bio zakazan sa idejom da stranke razmisle i da je srpska strana na prvom sastanku tražila više vremena iz razloga što nisu imala ovlašćenja za odlučivanje.

„Prošle nedelje im je jasno stavljeno do znanja da se sledeći sastanak može održati samo ako su voljni da iznesu kompromisne ideje. Nažalost i danas imamo velike razlike“, kazao je Bisljimi.

Dok je kosovska strana govorila o opcijama kako građani Srbi mogu da dobiju finansijsku podršku Srbije, „srpska strana je radila kao advokati ‘Poštanske banke’ i sve vreme su govorili o tome kako da se reguliše licenciranje te banke, što nije ni nadležnost ni interes uključenih strana“, kazao je Bisljimi.

On je dodao da je Lajčak, videvši nemogućnost postizanja kompromisa, izneo „konsolidovani predlog“, ali Bisljimi nije rekao o čemu se radi, a rekao je da smatra da je konstruktivan i na pravom putu da se nađe rešenje koje najviše odgovara Srbima na Kosovu i u potpunosti poštuje uredbu CBK.

„Srpska strana nije bila spremna da razmišlja o tom predlogu i ponovo je tražila dodatno vreme. Očekuje se da će sledeći sastanak biti ponovo za dve nedelje u Briselu“, kazao je Bisljimi.

On je rekao da je srpskoj strani i danas jasno stavljeno do znanja, a to je rekao i Lajčak, da na Kosovu pravno nema „Poštanske banke“, te pošto je jedan od dogovorenih principa za rešenje da ono bude legitimno, nešto što nije legitimno ne može biti deo rešenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.