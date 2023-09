Blagojević (NADA): Opozicija u Skupštini Beograda da uputi jedinstven zahtev za izbore

Odbornik koalicije NADA u Skupštini grada Beograda Filip Blagojević ocenio je danas da bi šefovi svih opozicionih odborničkih grupa u gradskom parlamentu trebalo da budu jedinstveni u zahtevu da novi izbori za gradsku vlast budu što pre i da bi trebalo da upute zvaničan zahtev.

„Mi ćemo svakako nastaviti da tražimo nove izbore i da se oni održe što pre. Jer to je glavni cilj: da u ovom gradu napravimo promenu, jer tu je Srpska napredna stranka (SNS) pre svega i najranjivija i tu najpre može da padne. A i nije samo do toga što može da padne, nego jednostavno smatram i ponavljam da njihova programska rešenja nisu dobra za ovaj grad“, rekao je Blagojević agenciji Beta.

Upitan da li će koalicija NADA, koju čine Nova Demokratska stranka Srbije (Nova DSS) i Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), podržati predlog dela opozicije da se ponovo zakaže sednica na kojoj će se raspravljati o smenjivanju gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, kazao je da je ta sednica bila novembra 2022. godine, ali taj zahtev nije prihvaćen.

„Na toj sednici bismo prvo morali da iniciramo da oni podnesu ostavke, da dođe do izglasavanja nepoverenja. Ta sednica je već jednom bila, nije prošla, ali ovo je stvar koju mi moramo da zahtevamo, da vršimo pritisak i to zavisi od vladajuće većine. Ona ima većinu i ona diktira tempo“, naveo je Blagojević.

Naglasio je da gradska vlast nema legitimitet jer je 70.000 ljudi više glasalo za stranke opozicije, nego za stranke na vlasti.

„Mi ćemo zahtevati da oni ponovo testiraju svoj legitimitet kod građana i da izađu na izbore sa svojim programskim rešenjima, a nisu ih isticali u kampanji“, kazao je on.

Na pitanje da li postoje razgovori o zajedničkom nastupu sa Dverima, Zavetnicima i drugim strankama, Blagojević je kazao da je za sada jedino sigurno da će Novi DSS na sledeće izbore izaći sa POKS-om, kao koalicija NADA, a da o svemu ostalom slede pregovori.

„Mi (koalicija NADA) imamo i zajedničke poslaničke i odborničke klubove u Skupštini Srbije i Skupštini Grada i zajednički delujemo na predstavljanju rešenja i kritikovanju problema. Za ostale stvari ćemo još videti, ima za to još vremena. Svakako, mi želimo gradu Beogradu da donesemo promenu, za to će biti potrebno dosta razgovora, ali i dosta rada i vremena“, rekao je on.

Govoreći o zašto ta koalicija traži brzo održavanje novih izbora u Beogradu, Blagojević je naveo da razlozi više nisu samo političke, već i programske prirode.

„Dovoljno je samo da pogledate poslednju sednicu Skupštine Grada gde imate primer da ljudi koji su na vlasti imenuju v.d. direktore mimo zakona i za to ih baš briga. Imate situaciju gde ljudi koji su na vlasti skraćuju vreme rasprave za četiri puta zato što žele da se osvete opoziciji i na taj način ostavljaju svim odbornicima u opoziciji za preostalih 46 tačaka (dnevnog reda) svega po 15 sekundi rasprave, a to su teme jako bitne za funkcionisanje ovog grada i za život građana“, rekao je odbornik koalicije NADA.

Naveo je da gradska vlast ulazi u „ozbiljne projekte i ozbiljna zaduživanja“, navodeći primer promene sistema naplate karata u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) i zaduživanje tog preduzeća za 38 milijardi dinara, dok je njegova ukupna vrednost 27 milijardi.

„Mi imamo jasan program za GSP, jasan sistem njegovog finansiranja, da bude efikasniji, da bude besplatan za građane i to nudimo. Zahtevamo i od njih da sada izađu sa programom koji nisu iznosili u kampanji, da izađu pred građane da i za to traže poverenje, a znamo da ga neće dobiti, jer su do sada u dosta navrata pokazali da im planiranje nije jača strana i da jednostavno ne znaju da vode ovaj grad“, rekao je Blagojević.

(Beta)

