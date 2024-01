Bodo Veber: Zapad vrlo dobro zna da izvori do Banjske vode do najviših nivoa u Srbiji

Uprkos progašenju uspeha pregovora Beograda i Prištine, francusko-nemačka inicijativa je propala, izjavio je večeras za N1 stručnjak za Balkan Bodo Veber, i ocenio da Zapad je zarobljen u simbiozi sa vlašću režima Aleksandra Vućića, kao i da nema snage u međunarodnoj zajednici za odlučan preokret prema režimu u Srbiji.

„Zvaničnici Evropske unije, po mojoj proceni znaju to (da je inicijativa propala), ali da neće da priznaju“, izjavio je on.

U emisji Dan uživo na N1 Veber je rekao da ne vidi neku posebnu poruku dolaska specijalnog predstavnika EU Miroslava Lajčaka u Beograd, a potom u Prištinu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je, tokom sastanka sa Lajčakom, da je Srbija uvek spremna na dijalog, za poštovanje svega potpisanog i dogovorenog.

„Ovo je nastavak simulacije pregovora implementacije sporazuma iz Brisela i Ohrida“, ocenio je Veber.

Prema njegovim rečima, u normalnim okolnostima, to bi značilo nastavak statusa kvo, ali je on poremećen za poslednjih godinu i po dana, pošto su kosovski Srbi napustili institucije, događaja u Banjskoj – što je, kako je Veber ocenio, dovelo do nestabilnosti.

Ostalo je, kako navodi, nekoliko meseci do leta i odlaska sadašnje komisije i mogućeg odlaska glavnih pregovarača Lajčaka i Borelja.

„Tada će nastati jedan opasan vakuum“, ocenio je on za N1.

Govoreći o Banjskoj, Veber ističe da Zapad na neki način insistira na istrazi Srbije o tome šta je bila šira pozadina, ali da se, kako ocenjuje, čini da je to više simulacija i da se Zapad „pravi kao da čeka rezultate“.

„Jer Zapad vrlo dobro zna da izvori do Banjske vode do najviših nivoa u Srbiji“, smatra Veber.

Prema njegovim rečima, nereagovanje oko Banjske, „simulacija šoka“ je neka vrsta zelenog svetla za postizborna dešavanja u Srbiji.

Kako je kazao, več deceniju vidimo neuspešnu politiku Zapada, odnosno, kako navodi, „gledanje kroz prste“ onoga što radi (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić u vezi sa demokratijom i vladavinom prava, zarad konstruktivnog odnosa u dijalogu sa Prištinom.

Zapad je zarobljen u simbiozi sa vlašću Vučićevog režima, ali to nije donelo ništa od očekivanih rezultata, istakao je on i dodao da, prema njegovoj oceni, nema snage u međunarodnoj zajednici za odlučan preokret prema režimu u Srbiji.

(Beta)

