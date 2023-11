Borel: Euleks će nastaviti saradnju s Kforom posebno za stabilnost na severu Kosova

Visoki predstavnik EU Žozep Borel rekao je danas u Briselu da su za EU od vitalnog značaja stabilnost i prosperitet zemalja Zapadnog Balkana i njihovo usklađivanje sa spoljnom politikom Unije.

Borel je pred početak ministarskog sastanka NATO u Briselu na čijem dnevnom redu je i Zapadni Balkan poručio da će Evropska misija na Kosovu (Euleks) nastaviti da sarađuje sa Kforom u obezbeđenju stabilnosti i bezbednosti na severu Kosova, prenela je Evropska spoljnopolitička služba (EEAS).

Ukazao je da su mnoge zemlje EU angažovane u regionu Zapadnog Balkana i na to da su neke zapadnobalkanske države kandidati za članstvo u Uniji.

Borel je naglasio značaj saradnje EU i NATO na Kosovu i posebno na severnom Kosovu.

„Naša misija na Kosovu (Euleks) je raspoređena uz snažnu saradnju sa Kforom i suočavamo se s teškim trenucima, nemirnim vremenima. Nastavićemo da osiguravamo stabilnost i bezbednost u ovom (severnom) delu Kosova, na granici sa Srbijom“, rekao je Borel.

On je ukazao da Euleks ima važnu ulogu u očuvanju mira, da to čini godinama i da će nastaviti to da čini.

„Pozivamo Kosovo i Srbiju da povećaju spremnost da se dogovore o svom evropskom putu“, rekao je Borel.

Rekao je i da je u BiH EU rasporedila misiju Eufor Altea, da je to dugoročna misija čiji je mandat nedavno obnovljen što je, kako je dodao, jasan dokaz značaja koji međunarodna zajednica daje toj misiji.

„Moramo pozvati narod Bosne i Hercegovine da izbegava svaki stav koji deli, da se udruži da bi iskoristio ovaj geopolitički trenutak, u kojem proširenje (EU) postaje ključno pitanje za budućnost Evropske unije i za budućnost zemalja Zapadnog Balkana“, rekao je Borel.

On je zaključiio da je dobro što je EU svuda povećala saradnju sa NATO, a posebno u BiH i na Kosovu gde su njene misije Euleks i Altea.

(Beta)

