Božo Prelević: Ne može agresijom policije da se zaustavi opravdani bunt studenata

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da su studenti i građani Novog Sada juče odneli veliku pobedu i pored brutalne intervencije policije.

Prelević je agenciji Beta kazao da je policija shvatila da agresijom ne može da zaustavi opravdani bunt studenata.

„Kada je studentima u pomoć došlo više hiljada Novosađana, policija je shvatila da agresijom ne može da zaustavi opravdani bunt građana. Bili su pametniji od onih koji su im naredili upotrebu sile i povukli su se. To je velika pobeda studenata, ali i pobeda građana koji su stali uz svoju decu. Oni su branili pravo na pravdu, da se otkrije ko je odgovoran za pogibiju 16 ljudi na Železničkoj stanici. S jedne strane već šest imamo zahteve da se otkrije krivica za smrt 16 osoba, a s druge strane vlast, koja angažuje policiju da tuče studente i narod, sve vreme saopštava da ne želi da se utvrdi odgovornost“, rekao je Prelević.

Kad policija ispunjava naloge onog ko ne želi da otkrije kako je došlo do smrti 16 ljudi, dodao je, onda neka se zapita da li su njene akcije zakonite.

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nije zadovoljan reakcijom policije u Novom Sadu jer nije odgovoreno ozbiljnom primenom sile, Pelević je kazao da se radi o „užasnom“ pritisku na ministra i komandante policijskih jedinica.

„Verujem da je Vučić nezadovoljan radom policije, kao što je nezadovoljan i radom RTS-a. On je zadovoljan Ćacilendom, Pinkom, Informerom… Vučić vrlo jasno postavlja granice šta traži i od ministara i od državnih službi. To je užasan pritisak na ministra policije i komandante policijskih jedinica, s ciljem da se agresijom ostvare njegovi lični politički interesi, a to je ostanak na vlasti po svaku cenu“, ocenio je advokat.

Prema njegovim rečima, Vučić traži od policije lojalnost njemu, a ne zakonu i narodu.

„To je suštinski nesporazum u kome se društvo nalazi i koji tera policiju da se odluči da li su oni Vučićeva pretorijanska garda kao i RTS. Zaposleni na RTS-u bi trebalo da odluče da li su propagandisti ili novinari, a u MUP-u da li su policajci ili su identični s crnokapuljašima iz Ćacilenda“, naglasio je Prelević.

Za jučerašnje premlaćivanje studenata, građana i profesora u ispred DIF-a u Novom Sadu, Prelević je kazao da se radi o pokaznoj vežbi policije za neke druge fakultete.

„Vučićev prototip dekana je gospodin Patrik Drid. Ako dekan nije Patrik, onda je, po Vučiću, ustaša, rektalni profesor i sve ostalo što je izrečeno na teret onih profesora kojima su bliži studenti i zakon“, zaključio je Prelević.

Prema pisanju medija, više osoba je juče zadobilo povrede u incidentima koji su izbili ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu.

Policija je pendrecima tukla građane i studente, a korišćen je i biber sprej.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com