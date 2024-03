Božović: Ima dovoljno vremena da se unaprede izborni uslovi

Član inicijative ProGlas Gojko Božović izjavio je danas da ima dovoljno vremena do izbora da se značajno unaprede izborni uslovi ako postoji politička volja.

Božović je agenciji Beta kazao da su izbori 17. decembra 2023, pokazali da je „masovnom intervencijom režima kompromitovan izborni proces“.

„Umesto da budu društveni mehanizam kojim se razrešavaju političke krize i nedoumice, izbori su postali društveni monopol režima. Izbori na kojima postoje fantomski birači i fantomske liste, na kojima ne postoji ni minimum medijskog pluralizma, ne mogu se smatrati izrazom narodne volje“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, izborni uslovi će biti poboljšani ako pored političke volje bude i dovoljno pritiska javnosti i građana.

„U jednom izbornom danu pokazana je prava slika režima-od ucena do zastrašivanja, od pretnji do nasilja, od migracije birača do skrivanja informacija. Da bi se obnovilo poverenje u izborni proces, neohodna je promena izbornih uslova. To je u najboljem interesu čitavog drustva. To se ne tiče samo opozicionih stranaka i njihovih glasača, to je u opštem društvenom interesu i u interesu svakog građanina bez obzira kakve su njegove političke sklonosti i za koga glasa na izborima“, kazao je Božović.

Naveo je da nema demokratije bez slobodnih i poštenih izbora.

„Otuda je ProGlas na Sretenje objavio listu minimalnih uslova za izbore, a pre nedelju dana nerežimske parlamentarne stranke su na inicijativu ProGlasa potpisale Dogovor za slobodne i poštene izbore. Taj Dogovor je osnova za stvaranje širokog društvenog fronta za obnovu slobodnih i poštenih izbora, kao i za obnovu demokratskih institucija u Srbiji. Tom Dogovoru pozvane su da pristupe i druge nerežimske političke organizacije i grupe građana“, rekao je Božović.

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil ocenio je danas da ima mnogo vremena do 2. juna da se primene preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i da je veoma važno što su srpske vlasti pristale da sarađuju s tom organizacijom.

Hil je rekao da ODIHR ima veliki broj preporuka, uključujući biračke spiskove i druga pitanja, a da su neki od problema odavno prisutni.

Beogradski izbori će biti održani, kako je najavljeno, 2. juna, dok datum redovnih lokalnih izbora još nije utvrđen.

Opozicione koalicijie Srbija protiv nasilja i NADA uputili su zahtev vlastima da pod hitno započnu razgovore o poboljšanju izbornih uslova.

(Beta)

