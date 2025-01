Božović (ProGlas): Nerešiv problem za režim je to što studentski protesti nemaju vođu

Pisac i jedan od osnivača inicijative „ProGlas“ Gojko Božović ocenio je danas da aktuelni protesti nemaju vođe, što je obično bio najveći problem studentskih protesta, navodeći da je to stvorilo nerešiv problem „režimu“.

Božović je za nedeljnik „Vreme“ naveo da se „režim“ dobro snalazio sa centralizovanim političkim strankama i događajima, ali da se ne snalazi sa tom decentralizovanom pobunom.

Kako je rekao, dugo je bilo vidljivo da Srbija vrvi od nezadovoljstva i da su na naplatu došla sva „nepočinstva naprednjačkog režima“.

„Nisam iznenađen masovnim otporom koji je iz dana u dan sve masovniji i odlučniji, ali nisam očekivao da će u ovom trenutku okosnica te pobune biti mladi ljudi. To je nešto najbolje što se Srbiji dogodilo u poslednjih 20 godina“, izjavio je Božović.

To je generacija bez autoriteta, kazao je on, navodeći da su mnogi smatrali da to nije dobro i da se neki autoritet mora imati, ali da su ti ljudi najčešće zaboravljali da autoriteti i vrednosti nisu jedno isto.

„Studentska pobuna je produbila i proširila osnovu nezadovoljstva u Srbiji. Oni su postojeće nezadovoljstvo pretvorili u centralno društveno pitanje, stavili su ga pred lice javnosti, a pošto su im zatvoreni svi kanali komunikacije, onda su se usmerili na ulice i trgove, organizujući neke od najmasovnijih i najupečatljivijih skupova u modernoj istoriji Srbije“, rekao je Božović.

Božović je kazao i da je prelazna Vlada najbolje rešenje za sve aktere društvene krize, kao i za samu krizu, navodeći da nema nijedne institucije koja je ostala neoštećena u godinama naprednjačke vlasti.

„Prelazna Vlada sa mandatom od šest do devet meseci, koja bi pripremila napokon slobodne i poštene izbore i obustavila besprimernu korupciju, u interesu je čitavog društva. Pred snažnim zahtevom društva režim će se povući“, dodao je on.

Kako je rekao, prelazna Vlada bi značajnim delom trebalo da bude ekspertska.

(Beta)

