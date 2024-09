Brod sa kog je ispaljen prvi hitac u Prvom svetskom ratu

Rečni monitor „Sava“ koji je usidren između Brankovog mosta i Savskog pristaništa otvoren je za posetioce kao brod muzej i kulturno dobro Srbije.

Nekadašnji ratni brod korišćen je u rečnoj flotili austrougarske monarhije, zatim Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca odnosno Kraljevine Jugoslavije.

Kustos Vojnog muzeja Aleksandar Joksimović ispričao nam je zanimljivu priču o ovom brodu.

„Rečni monitori, među kojima je bio Bodrog, sada Sava, otvaranjem artiljeriske vatre na Beograd i na položaje naše odbrane ujedno su označili i prva borbena dejstva u Velikom ratu“, kazao je kustos muzeja.

Tokom Drugog svetskog rata brod je bio u službi nezavisne države Hrvatske a onda je svoj radni vek završio u flotili nove posleratne Jugoslavije 50tih godina prošlog veka.

Izgrađen 1904. godine u budimpeštanskom brodogradolištu po planovima Jozefa Tila monitor je pre svega borbeni brod ali je korišćen i kao patrolni.

Monitor je brod od nekih 57 metara dužine srednje brzine od oko 13 čvorova. Keću ga dva kotla koji koriste kao pogonsko gorivo ugalj a prvobitnu posadu broda činilo je 77 mornara.

Restauriran je i svečano otvoren 1. novembra 2021. godine povodom obeležavanja Dana oslobođenja Beograda.

„On se sada nalazi ispod Brankovog mosta kao brod muzej koji svedoči o istoriji ovih prostora, istoriji našeg naroda i država koje su se ovde nalazile od početka do sredine 20og veka. Brod je danas uređen u postavku koja oslikava period Kraljevine Jugoslavije, tu se nalaze vitrine sa brodskim instrumentima, uniforme i fotografije i skice“, kazao je kustos muzeja.

Zainteresovani posetioci imaće priliku da obiđu rečni monitor „Sava“ radnim danima, izuzev ponedeljka, od 10 do 17 sati, subotom od 10 do 18 časova i nedeljom od 10 do 14 sati.

