Bujošević: RTS ne odgovara onima koji žele da javni servis liči na N1 ili na Informer

Generalni direktor Radio-Televizije Srbije (RTS) Dragan Bujošević je danas ocenio da je taj javni servis neutralan, te ne odgovara onima koji bi hteli da RTS liči na N1, kao ni onima koji žele da liči na Informer.

On je u programu RTS kazao da je ta televizija jedan od retkih javnih medijskih servisa u Evropi koji, prema istraživanjima gledanosti i poverenja, ima lidersku poziciju u obe kategorije, ali da ipak mnogima ne odgovara.

„Javni servis ne odgovara nikome iz jednog jednostavnog razloga: što bi jedni hteli da RTS liči na N1, dok bi drugi hteli da liči na Informer. Mi ne želimo da ličimo na bilo koga od njih i onda je najlogičnije da nas napadaju jedni i drugi“, rekao je Bujošević.

On je kazao da javni medijski servis mora da bude neutralan, ali da to ne razumeju mnogi zaposleni u RTS-u.

Po njegovoj oceni, RTS jeste neutralan i bio je jedino mesto gde su akteri jedne i druge strane mogli da razgovaraju i da zastupaju svoje stavove.

Upitan da li će zaposleni koji su javno kritikovali uređivačku politiku RTS biti kažnjeni, Bujošević je kazao da na RTS „do sada niko nije nastradao zbog toga što je različito mislio“.

Komentarišući studentske blokade RTS, Bujošević je rekao da je „svako normalan“ mogao u početku da podrži zahteve studenata, ali da je u stvari skriveni cilj tih protesta bilo rušenje vlasti.

„I to su sada potvrdili neki profesori na nastavno-naučnim većima, iako je, kao što znamo, zakonom zabranjeno bavljanje politikom na fakultetima, a to su sada formulisali i neki od plenuma predlogom da studenti izađu na izbore, da imaju svoju izbornu listu“, rekao je Bujošević.

Po njegovim rečima, RTS ne utiče na to da li će neko biti na vlasti i reč je o „lažnom mitu“.

„Ja mislim da je to pre svega zbog tog lažnog mita koji postoji o RTS – da se vlast dobija sa RTS, preko RTS, ili na RTS. To jednostavno postoji ovde kao mit i ja ne verujem u taj mit i ne verujem da je to istina. Slobodan Milošević se pojavio na RTS tek onda kada je pobedio Ivana Stambolića“, rekao je Bujošević.

Po njegovim rečima, nekadašnji premijer Zoran Đinđić nije ostvario dobre izborne rezultate zato što je gostovao na RTS, već zato što je napravio odbore stranke u svim mestima u Srbiji i potom „prepešačio celu Srbiju“.

(Beta)

