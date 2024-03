Češka vojska povećava brojno stanje već čitavu deceniju

Oružane snage Češke u poslednjih deset godina beleže neprestani rast brojnog stanja aktivnog sastava ali i rezerve, dok se samo od početka rata u Ukrajini broj zainteresovanih za služenje u aktivnoj rezervi udesetostručio.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, pozivajući se na zvanične podatke Ministarstva odbrane Češke, ukupan broj pripadnika oružanih snaga od 2014. do kraja 2023. godine povećan je sa 28.351 na 38.815 ljudi dok je u istom periodu aktivna rezerva narasla sa oko 1.200 na čak 4.760 pripadnika.

Radi se o ukupnom broju pripadnika oružanih snaga, odnosno o uniformisanim osobama, vojnim službenicima i civilnim licima na službi u vojsci.

„Ukupno gladano, u posmatranoj deceniji oružane snage Češke uvećane su za nešto manje od 10.500 pripadnika i to samo kada je u pitanju aktivna služba. Što se tiče aktivne rezerve ona je takođe uvećavana svake godine pa je od 1.259 pripadnika, koliko je bilo na spisku 2015. godine, broj uvećan na 4.760 ljudi, koliko je bilo prema poslednjim dostupnim podacima za 2023. godinu“, navodi se u saopštenju.

Broj kandidata za službu u aktivnoj rezervi uvećan je za čak deset puta u periodu neposredno nakon napada Rusije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

„Reč je o ljudima koji nisu vojni profesionalnci već predstavljaju neku vrstu ‘bazena’ vojno sposobnog i borbeno osposobljenog stanovništva na koje oružane snage mogu da se oslone u slučaju potrebe. Interesenata je, neposredno nakon početka najvećeg rata na tlu Evrope posle 1945. godine, bilo toliko da je češka vojska morala da poveća svoje kapacitete centara za obuku kako bi mogla da prihvati sve koji su prošli na konkursu“, dodaje se.

Iako je to interesovanje ohrabrilo vojne vlasti Češke, pojavili su se i određeni problemi jer je do tada put od prijave do prijema u aktivnu rezervu u proseku trajao četiri meseca, dok je veliki broj zainteresovanih uvećao liste čekanja i produžio čitavu proceduru. Mnogi prijavljeni odmah u februaru 2022. stigli su u rezervu tek 2023. godine.

„Nočekivana navala rezervista na svetlost dana izbacila je činjenicu da u češkoj vojsci ne postoji ni dovoljno lekara koji bi u kratkom roku mogli da pregledaju sve aplikante. Primećeno je i da ima problema u sistemu pozivanja i obaveštavanja pa su pojedinim rezervistima informacije o lekarskim pregledima upućivane preko telefonskih SMS poruka komercijalnih operatera“, piše u tekstu.

Sistem aktivne rezerve u češkoj vojsci formiran je 2004. godine kada je određeno da svaki region te zemlje u slučaju rata ili drugih vanrednih situacija formira po jednu rezervnu četu – 14 četa ukupno.

U međuvremenu formacija je uvećana za gotovo četiri puta.

(Beta)

