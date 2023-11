Crna Gora pripremila ponudu za novogodišnje praznike i zimsku sezonu

Lokalne turističke organizacije u Crnoj Gori ove godine su napravile programe za novogodišnje praznike i u gradovima na primorju nastupiće zvezde, a spremni su i zimski centri, rekla je večeras menadžer za odnose sa javnošću u Nacionalnoj turističkoj organizaciji te zemlje Milena Vujović.

„Za Novu godinu u gradovima će za dobru zabavu i odlični provod pevati najbolja imena regionalne muzičke scene, Lepa Brena, Željo Joksimović, Severina, Bijelo dugme, Aco Pejović, Haris Džinović“, rekla je Vujović.

Dodala je da će nogi gradovi, među kojima Podgorica, Ulcinj i Cetinje, imati bazare sa programom gde će nastupiti Petar Grašo, Nataša Bekvalac, Dženan Lončarević, Džela Ramović i Tropiko bend.

Turisti se o gostovanjima muzičara mogu informisati putem sajta montenegro.travel.

Vujović je rekla da je u mngim gradovima pripremljen i program za decu.

„Naši ski centri su konkurentni ski centrima regiona. Cena jednodnevnog ski pasa u ski centru Kolašin je 1.600 evra. Tokom zimske sezone cena je 25 evra za odrasle, a za decu do 14 godina je 16,5 evra, dok je cena promotivnog sezonskog ski pasa 300 evra za odrasle, a 200 evra za decu“, rekla je Vujović.

Istakla je da je za mlađe turiste i porodice sa decom pogodan ski centar Vučje gde su pristupačnije cene, ski pas košta 12 evra po osobi za veliku stazu, a za decu je cena šest evra.

Ski centar Hajla, kako je rekla, ima stazu dugu 1.019 metara sa ski liftom, za dnevni ski pas je potrebno izdvojiti sedam evra za decu i deset za odrasle.

Pogodnost turističke ponude Crne Gore je, po rečima Vujović, i to što se za pola sata može stići od Beograda do Tivta ili Podgorice. Cena povratne karte Er Montenegrom sa svim taksama je 114 evra. Karta večernjim vozom Bar-Beograd u jednom pravcu je 24 evra, a cena autobuske karte iz Beograda do Podgorice je 26 evra.

„Gosti iz Srbije su tradicionalno najbrojniji turisti u Crnoj Gori tokom cele godine, verujemo da će tako biti i ove godine. Ove godine su turisti iz Srbije ostvarili oko 800.000 noćenja i rast u odnosu na 2019. godinu je 60 odsto“, rekla je Vujović.

