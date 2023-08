Cvejić: Ako Mitrović ne posluša Vučića značiće da se nešto ozbiljno dešava u Srbiji

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i potpredsednik stranke Srbija Centar Slobodan Cvejić izjavio je da je dobro što je predsednik države Aleksandar Vučić danas rekao da TV Pink ne treba da prikazuje lažne izjave opozicionara napravljene uz pomoć veštačke intiligencije, jer se znam da njen vlasnik Željko Mitrović „sluša ono što mu Vučić kaže“.

„Pretpostavljam da ovo Vučićevo pozivanje na postupanje organa, koji bi trebalo da nešto urade, neće dati neki rezultat iako se iz Mitrovićevih skečeva sasvim jasno vidi da Regulatorno telo za elektronske medije (REM) ima osnovu da postupi po ovom pitanju. U najmanju ruku Mitrović je dovodio u zabludu gledaoce, to je regulisano određenim pravilnicima kojima se upravlja REM“, rekao je za agenciju Beta nekadašnji član REM-a, povodom intevjua Vučića Radio televiziji Srbije (RTS).

Na pitanje da li će REM ipak da se oglasi, Cvejić smatra da neće, „jer je Vučić nešto rekao na televiziji i za REM je sad to dovoljno i nema potreba da oni postupaju po tom pitanju“.

„Osim ako im on decidirano bude uputio zahtev da i oni na neki način reaguju“, naveo je Cvejić.

On je kazao da se „u satiri jasno naznači da neko drugo glumi određeni lik, ili ako se pravi maska da je dovoljno različita da svakom gledaocu bude jasno ili većini da je to jedna dramska forma“.

„Mitrović je uradio upravo obrnuto, napravljen je snimak koji gotovo da identično reprodukuje likove o kojima je reč, pa je sasvim jasno da je to dovođenje gledalaca u zabludu. Ovo nije nikakav satirični program i na to bi REM trebalo da upozori TV Pink i Mitrovića, a pošto je predsednik Vučić dao ovakav komentar očekujem da će Mitrović prestati da to radi“, naveo je Cvejić.

Na pitanje da li se može desiti da Mitrović ne posluša preporuku Vučića, iznetu kroz komentar o video klipovima koje emituje TV Pink, pa da nastavi da ih emituje, Cvejić je rekao da u to ne veruje.

„Kad budete videli jednu takvu stvar, to će značiti da postoji neki novi politički aranžman moći u Srbiji i da se nešto ozbiljno dešava. Ne verujem da će se to desiti“, rekao je Cvejić.

Međutim, kako je ocenio, ovo je bio samo povod da Vučić, u intervjuu RTS-u, „radi ono što radi svaki put, da mnogo više priča šta je njemu ili nekom drugom rađeno, ili šta su radili neki drugi i sasvim je očigledno da je to jedan vrhunski spin“.

„Pitate ga za nešto što je uradio Mitrović, i TV Pink, a on kaže – ‘to ne treba da se radi, to je opasno i rizično’ a onda poziva RTS da pusti ton sa utakmica na kojima navijači koriste uvredljive reči, ponašaju se primitivno. Iz njega zapravo probija profil vođe huligana sa tribune, on tu podkulturu redovno reprodukuje. Može da se zamaskira, to je naučio, zna da se pretvara, ali u suštini to je on“, naglasio je Cvejić.

Cvejić je ocenio da će takve stvari, kao što je prikazivanje video priloga s fabrikovanim izjavama opozicionara, „sporadičlno da se nastave i dalje i da ovo neće biti samo jedan incident“.

(Beta)

