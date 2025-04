Cvejić: Vučić čeka da koncesiju za REM da Evropskoj komisiji, kako bi izbegao zahtev studenata

Potpredsednik Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić rekao je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čeka posetu predstavnika Evropske komisije da bi njima dao „koncesiju“ za formiranje i rad Regulatornog tela za elektronske medije (REM), a ne studentima, čiji je to jedan od zahteva.

On je, kako prenosi stranka, gostujući na televiziji Newsmax Balkans, rekao da će u Srbiju uskoro doći delegacija Evropske komisije i da će uslediti pritisak po tom pitanju, kao i da mnogo činilaca u društvu to traži, navodeći da je odgovor na to pitanje isključivo politički.

„Za ovu poziciju najmanje je odgovoran REM. Stvari su sad u rukama drugih. Rad REM je narušen ranije delovanjem jedne klike unutar tela, koju ja zovem duboki REM, koja je uspevala da oni ne radi svoj posao kako treba, ili ga vrlo često ne radi, da pokušava da se krije, bude pasivan i neke stvari radi protiv zakona. Ipak, bez REM je još gore na medijskoj sceni“, ocenio je Cvejić.

Cvejić je najavio da će članovi Odbora za kulturu i informisanje iz opozicije ponovo zatražiti sednicu tog tela, kako bi se pokrenuo proces izbora članova Saveta REM, koji bi trebalo da odražava stanje na političkoj i društvenoj sceni, ali da mnogi u odboru iz redova vlasti ne znaju proceduru i ne razumeju o čemu se radi, „samo dignu ruku kako im se naredi“.

„Očigledno nekom odgovara sadašnje stanje, koje je potpuno neregularno“, kazao je on.

(Beta)

