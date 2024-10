D. Kovačević: Vladajuća partija kao vojna formacija, opozicija da stane iza jednog čoveka

Akademik i pisac Dušan Kovačević ocenio je da je domaća politička scena već više od deset godina „isto“ i objasnio da „imamo jednu partiju koja vlada i koja je organizovana kao vojna formacija“.

Poručio je opoziciji da treba da stane iza jednog čoveka.“Na čelu te partije je general i kao u vojsci naređuje ‘mirno’ i ‘voljno’, to su dve osnovne naredbe. Potčinjeni bezuslovno i bespogovorno moraju da se ponašaju u skladu s naredbom. I to je dovedeno skoro do savršenstva“, rekao je Kovačević u intervjuu za nedeljnik NIN.

Prema njegovim rečima, „suprotstavljeni toj dobro organizovanoj partiji su ljudi iz deset, petnaest udruženja i stranaka koje podsećaju na razred u srednjoj školi koji vređa nastavnika, a ovaj ih onda za kaznu obori na popravni“.

„Hoću da kažem… Na početku devedesetih je isto bilo desetak važnijih opozicionih stranaka koje su se na kraju svele na dve uticajne, na DS i DSS. I na dva čoveka: Zorana Đinđića i Vojislava Koštunicu. I kada je trebalo da se izađe na megdan Miloševiću, odlučeno je da to bude Koštunica. Zoran je bio ocrnjen. Nepravedno i netačno, ali ocrnjen. Dakle, narod hoće jednog moćnog čoveka, od Karađorđa do Vučića“, poručio je Kovačavić.

Dodao je da, „jesu kroz istoriju mnoge vođe stradavale, no da ne otvaramo tu temu, ali mora da se pojavi ličnost u koju se narod zaljubi“.

„Kolektivno rukovodstvo je dobro samo za kućni savet, a i to je pitanje. U svakom slučaju, ozbiljni ljudi iz opozicije treba da stanu iza jednog čoveka, jednog imena, ima tu pametnih ljudi, treba da imaju plan, program, strategiju… Ako pred izbore pedeset odsto opozicije biračkom telu kaže ‘nemojte da izađete na izbore’, a pedeset odsto kaže ‘ma, ipak izađite’, ta utakmica je unapred izgubljena i nije kriv klizav teren posle kiše ili eventualno pijani sudija“, konstatovao je Kovačević.

Na pitanje o litijumu, on je odgovorio da je za litijum saznao kad je sve to krenulo, „nisam ni znao za to čudo“.

„Moj stav je: ako postoji jedan odsto verovatnoće za zagađenja kakva gledamo u dokumentarnim filmovima o raznim mestima na planeti gde se rudarilo – to ne sme da se radi. Biti bogat i bolestan je tužno, bolje zdrav i normalan. Litijum jeste najaktuelnija tema i u vezi s tim je nedvosmisleno velika većina protiv. Moj jedini zdravorazumski rezon je – rasprava: ozbiljna, temeljna, naučna… U ovoj zemlji, ubeđen sam, ima ljudi koji će stručno i odgovorno reći šta da se radi. Višak emocija je dobar samo za kafanu, uz dobru muziku“, ocenio je Kovačević.

Prema njegovim rečima, „dovoljno je da dvadesetak ozbiljnih ljudi od autoriteta kaže ‘ne’, i neće biti“.

„Šta je sve država pokušavala pa nije uspela. To je ujedinilo opoziciju. Doduše, kratko pa nestane. Ubeđen sam da će vlast, ako joj to bude uslov opstanka, odustati. Litijum je litijum, a vlast je vlast. Naći ćemo mi uskoro nešto novo pa ćemo da se podelimo i posvađamo kao ljudi. I pobijemo ako treba, jer je takav red“, naveo je Kovačević u svom stilu.

Odgovarajući na pitanje o vraćanju vojnog roka, on je najpre podsetio na svoje godine, a zatim pozvao da se za to pitaju mlađi.

„Što se mene tiče, vojni rok nije trebalo ni da se ukida. Kao mlad imao sam mogućnost da se oslobodim vojske iz ozbiljnih zdravstvenih razloga. Jedan pametan čovek mi je rekao ‘idi, pa ako treba, povući ćeš se’. Ostao sam ceo vojni rok, godinu dana, i to je period u kome sam upoznao drugu stranu našeg života, upoznao ljude različitih načina življenja, mišljenja, pravila…“, objasnio je Kovačević.

