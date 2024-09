Danas i sutra širom Srbije obilne padavine

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i svežije vreme sa obilnom kišom, koja će najizraženija biti na jugoistoku zemlje, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku i jugoistoku Srbije, naročito u Zaječarskom, Nišavskom, Pirotskom, Topličkom, Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, kao i na području Kosova, očekuju se obilne padavine do srede pre podne, uz prosečnu količinu od 30 do 60 litara po metru kvadratnom za 24 sata, a na jugoistoku lokalno i više od 100 litara po metru kvadratnom za 24 do 36 sati, navodi se. Na zapadu i severozapadu posle podne i uveče se očekuje prestanak padavina.

Duvaće slab i umeren vetar, a u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji i na planinama povremeno jak. Najniža temperatura biće od 15 do 19 stepeni, najviša od 18 na jugu i jugoistoku do 25 u Bačkoj.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i svežije vreme. Ujutru i pre podne povremeno se očekuje slaba kiša, a posle podne prestanak padavina. Duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, najviša oko 22.

Meteorološke prilike će biti nepovoljne za hronično obolele i osetljive osobe, a poseban oprez savetuje se astmatičarima, cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima i zglobovima.

(Beta)

