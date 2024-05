Danas nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana lokalno biti i izraženiji uz grad i veću količinu padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U donjem Podunavlju duvaće jugoistočni vetar, u Vojvodini i na Kosovu i Metohiji zapadni i jugozapadni, a u ostalim delovima Srbije biće promenljivog smera, slabog do umerenog intentizeta, a u zoni pljuskova jak ili olujni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, povremeno s kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne u pojedinim delovima grada mogu biti i izrženiji. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 25 stepeni.

(Beta)

