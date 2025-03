Danas: Novosađanka pogođena pirotehničkim sredstvom tokom akcije Bukom protiv diktature

Tokom akcije „Bukom protiv diktature“, sinoć nešto posle 19.30 povređena je Novosađanka Dragana Budakov, koja je sa svoje terase u Ulici Kej žrtava racije 2, podržala akciju.

Kako je objavio portal Danas, ona je pogođena nekim pirotehničkim sredstvom i zadobila je ozbiljne povrede ruke.

Događaj se odvio na oko 300 metara od policijske stanice, a policija nije odmah došla na lice mesta, dodaje se.

Nakon što je ekipa Hitne pomoći došla po nju i obavljen medicinski pregled, otišla je u policiju da da izjavu.

Nakon toga je za Danas ispričala da je oko 19.30 stajala na terasi na šestom spratu zgrade koja je okrenuta ka dvorištu i pravila buku zajedno sa ostalim komšijama.

„U dvorište je tokom pravljenja buke ušlo oko pet momaka obučenih kao navijači u tamnom i sa kapuljačama i vikali ‘Vučiću, Vučiću’, ‘Marš na spavanje’ i ‘Ćutite’. Zvučalo je i izgledalo kao da su terali ljude koji su pravili buku. To je trajalo od pet do 10 minuta. U jednom trenutku sam čula šištanje rakete, videla svetlost, a onda osetila da me je nešto pogodilo u desnu ruku“, kazala je Budakov.

Dodala je da je stajala frontalno od grupe napadača i s obzirom da je svetlo bilo upaljeno u njenom stanu, mogli su videti da ona stoji na terasi.

Budakov je navela da sumnja da su s namerom, ka njoj ispalili raketu.

Prema rečima povređene Novosađanke, u stanu je bilo i dete kada je ta raketa ispaljena.

„Projektil me je pogodio u ruku, proleteo kroz komarnik i rikošetirao o zid, dok je dete bilo u stanu“, navela je Budakov.

U stanu povređene žene kao i u dvorištu zgrade, policija je izvršila uviđaj i izuzela deo projektila koji je završio u Draganinom stanu.

Ulaz u dvorište kroz koji je grupa muškaraca ušla je dobro osvetljen i pokriven je video nadzorom, dodaje Danas.

(Beta)

