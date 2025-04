Delovi centra Beograda bez vode u četvrtak

Delovi centralnih beogradskih opština Stari grad, Savski venac, Vračar i Voždovac u četvrtak će biti bez vode, saopštilo je danas Javno-komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u četvrtak, 24. aprila, od 8 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u ulicama Kneza Mihaila (od Vuka Karadžića do Pariske) i Pariskoj (od Kneza Sime Markovića do Uzun Mirkove), navodi se u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo.

U okolnim ulicama biće umanjen pritisak vode.

Ekipe tog komunalnog preduzeća izvodiće radove na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, pa će istog dana od 8 do 18 časova bez vode ostati potrošači u Humskoj ulici.

Zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Hadži Prodanovoj ulici.

Zbog radova „EPS Distribucija“ i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, od 9 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u naseljima Beli potok i Dugo polje, kao i u ulicama Edvarda Griga, Jelezovačkoj, Podavalskoj i Milene Pavlović Barili u naselju Resnik.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ je apelovalo na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Građani se za sve potrebne informacije mogu obratiti servisnom centru Grada Beograda na 11-0-11 ili na 0800/110-011, dok se obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu pronaći na sajtu „Vodovoda“ – bvk.rs.

(Beta)

