Demonstranti vređali, gađali jajima i polili farbom novinarku Informera

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, ali i Udruženje novinara Srbije osudili su današnji napad na novinarku TV „Informer“ Branku Lazić ispred Skupštine grada Beograda.

Grupa demonstranata koja se okupila ispred skupštine grada na Trgu Nikole Pašića ometala je rad novinarke Branke Lazić, gađali je jajima i crvenom farbom, a na kraju je i vređali i fizički nasrnuli na nju.

Iz ministarstva su istakli da nemaju razumevanja za postupak narodnog poslanika Stranka slobode i pravde (SSP) Borka Stefanovića koji je onemogućio novinarku Branku Lazić da uđe u skupštinu grada i izveštava sa sednice.

„Na taj način Stefanović je jer sprečio novinarku TV „Informer“ da obavlja svoj posao iako je ona bila akreditovana za praćenje sednice skupštine grada“, naveli su iz ministarstva u saopštenju.

Podsetili su i da je Branka Lazić već bila izložena različitim oblicima ometanja rada, verbalnom i fizičkom nasilju od strane učesnika u aktuelnim protestima, te da se očigledno radi o svesnom targetiranju i progonu konkretnog medijskog radnika.

Napada je osudilo i Udruženje novinara Srbije (UNS) koje je saopštilo da im je Branka Lazić rekla kako su je demonstranti ometali u radu, vređali, gađali jajima i polili crvenom bojom.

„Ja sam na tom skupu bila da radim svoj posao, akreditovani novinar koji je došao da izveštava. Borko Stefanović mi fizički nije dozvolio da uđem u skupštinu grada. Oko njega je bilo još opozicionih poslanika koji su to videli. Protestanti su me u jednom trenutku pozvali da snimim šta se dešava. Kada sam krenula ka njima, gađali su me jajima i na kraju polili crvenom bojom“, isperičala je Lazić za UNS.

„Ometanje ili potpuno sprečavanje novinara pri obavljanju njihovih radnih zadataka, kao i fizički nasrtaji, pretnje i uvrede tokom događaja o kojima izveštavaju, prestavljaju najgrublje kršenje Zakona o javnom informisanju i medijima“, zaključili su iz ministarstva i UNS-a u saopštenju.

(Beta)

