'Devojke imaju reč' savetovale srednjoškolke iz Bujanovca o odabiru profesije

Verujte u sebe i sledite svoje snove kada birate profesiju kojom ćete se baviti, poručile su učesnice projekta „Devojke imaju reč“ učenicama srednjih škola „Sezai Surrio“ i „Sveti Sava“ u Bujanovcu.

Glumica Egzona Salihu iz Bujanovca, preduzetnica Milica Čalija iz Beograda, aktivistkinja za ženska prava Ljiljana Nešić iz Leskovca i doktorka Afrodita Mustafa iz Bujanovca, prenele su juče učenicama svoja životna iskustva, probleme sa kojima su se susretale tokom školovanja i rada, ali i uspehe koje su postigle na profesionalnom planu, kako bi ih motivisale da se opredele da rade posao koji vole, ne obazirući se na stereotipe i podelu poslova na muške i ženske.

Glumica Egzona Salihu navela je da za profesiju kojom se ona bavi ne može da se kaže da je isključivo za muškarce ili za žene, i da osim nje, u Preševskoj dolini nema drugih devojaka koje se bave glumom.

„Moj cilj je da celog života bavim glumom, ali jedan od mojih ciljeva je, od kada sam se vratila sa studija glume, da ohrabrim i inspirišem i druge devojke da se bave tom profesijom. Međutim, i dalje nema devojke koja bi se odlučila da upiše glumu na Fakultetu umetnosti“, izjavila je Salihu.

Dodala je da sarađuje sa nevladinom organizacijom „Bijond“ na organizaciji predstava u kojima glume mladi i to je još jedan od načina da inspiriše devojke da se bave glumom.

Učenica iz Bujanovca Fatima Ćuni kazala je da bi po završetku srednje škole volela da nastavi da se obrazuje, ali da za sada nije sigurna koji bi fakultet ili višu školu bi upisala.

„Žene mogu da se bave i ‘muškim’ poslovima, mada im je onda malo teže nego muškarcima. Poznajem dosta žena, to su supruge kolega mog tate, koje rade ‘muške’ poslove“, izjavila je Ćuni.

Učenica Ajša Abudlah rekla je da podela poslova na muške i ženske pre svega ne bi trebalo da postoji kada su u pitanju takozvani kućni poslovi.

„Mislim da teret obaveza treba da snose podjednako žene i muškarci. Ne smeju svi poslovi da budu obaveza žene. Mislim da se stanju tu malo popravilo, da nije kao što je ranije bilo“, kazala je Abdulah.

Predsednik Upravnog odbora Akademije ženskog liderstva Miloš Đajić kazao je da projekat „Devojke imaju reč“ organizuje po metodologiji globalne „Inspiring Girls“ kampanje, sa ciljem da doprinese borbi protiv rodnih sterotipa i diskriminacije žena i izgradnji društva jednakih mogućnosti.

Prema Đajićevim rečima, dosadašnji susreti i razgovori veoma su se dopali učenicama koje učestvuju u projektu.

„Osmesi su govorili sve. Mislim da su bile zadovoljne. Dođu malo stegnute, prvi krug razgovora razmišljaju šta će da pitaju, ali već treći i četvrti krug razgovora, to je sasvim druga priča. One dolaze, smeju se i zadovoljne su, a pre svega inspirisane. Govore o tome šta one žele da postignu“, izjavio je Đajić.

Projekat „Devojke imaju reč“ sprovode Medijski centar Beta i Akademija ženskog liderstva u okviru programa „Mladi i mediji za demokratski razvoj“ Beogradske otvorene škole, koji podržava Švedska.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.