Diklić: Saradnja u oblasti ključnih sirovina sa Francuskom može udaljiti građane od evropskog puta

Predsednik Evropskog pokreta u Srbiji Radomir Diklić danas je izjavio da će dokument o saradnji u oblasti ključnih sirovina potpisan tokom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona Beogradu, udaljiti građane od ideje o evropskim integracijama Srbije.

„‘Rafali’, nuklearka, ekologija, metro… Sve je to ‘zatrpalo’ činjenicu da je tokom posete potpisan i dokument o saradnji u oblasti ‘kritičnih sirovina’, što je u slučaju Srbije eufemizam za litijum. Toliko o tome na čijoj je strani Francuska kada govorimo o rudarenju litijuma“, izjavio je Diklić za list Nova.

Diklić, direktor novinske agencije Beta i nekadašnji ambasador Srbije u Francuskoj, kazao je da u spoljnoj politici „ništa nije definitivno pa ni gledanje kroz prste“ Zapada predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Francuska ima, u svetu priznatu, najbolju tehnologiju u domenu nuklearnih elektrana. Ako Srbija mora da ide ka toj energiji, Francuska je pravi izbor. To će naravno imati političkih posledica i jeste signal da Vučić, trenutno, želi da se približi Zapadu – konkretno Francuskoj, a preko nje i EU“, kazao je on.

Diklić je dodao da je posetom Makrona, Francuska dobila porudžbinu vrednu 2,7 milijarde evra za 12 borbenih aviona „rafal“, iako nije jasno da li to uključuje i naoružanje aviona ili samo letelicu i prateću opremu.

„Za Srbiju su to ogromne pare a ako su informacije o ceni letelica koje su se pojavile u javnosti tačne, Srbija letelice plaća skuplje nego bilo ko drugi… Znam da je naš predsednik rekao da su ‘rafali’ njegov lični izbor! Koliko je na njegov izbor uticalo to što je Hrvatska kupila takođe 12 ‘rafala’ ali polovnih i za manje pare – to ne znam“, kazao je Diklić.

(Beta)

