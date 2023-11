Dimitrijević za Betu: Pažljivije i pravovremeno prijaviti članove i zamenike biračkog odbora

Pavle Dimitrijević iz Crte izjavio je danas da će učesnici izbora morati pažljivije i pravovremeno da prijavljuju članove i zamenike stalnog i proširenog sastava biračkog odbora, budući da je zakonski rok za predlaganje 15 dana pre izbornog dana, dok se promena članova i zamenika u stalnom sastavu može izvršiti najkasnije tri dana pre izbornog dana.

Dimitrijević je agenciji Beta kazao Crta da očekuje da uz zapisnik o radu biračkog odbora, Republička izborna komisija (RIK) na svom sajtu objavi i evidenciju prisustva članova i zamenika članova biračkih odbora, „budući da bi objavljivanje evidencije prisustva članova i zamenika članova pozitivno uticalo na njihovu veću odgovornost“.

Naglasio je da tema promene članova biračkih odbora u stalnom i proširenom sastavu pokazuje koliko je loše to što je između dva izborna ciklusa propuštena prilika da se kroz širi društveni dijalog svih relevantnih aktera razgovora o suštinskom unapređenju izbornih uslova i pravila.

„Sada je kasno za izmenu bilo kakvih izbornih uslova“, rekao je on.

Komentarišući najnovije uputstvo RIK-a da članovi proširenog sastava biračkog odbora, koji su jednom imenovani, neće moći da budu zamenjeni do izbornog dana ni u slučajevima da se razbole, umru ili izgube izborno pravo, Dimitrijević je rekao da je ta mogućnost zakonom predviđena samo za predsednika i zamenika biračkog odbora.

„Pravo na zamenu članova, i to najkasnije do tri dana pre izbornog dana, odnosi se samo na stalne članove biračkih odbora“, objasnio je on.

Predstavnici koalicije „Srbija protiv nasilja“ su danas podneli Ustavnom sudu predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke RIK-a.

Dimitrijević je rekao da Ustavni sud nema zakonsku obavezu da u određenom roku odgovori na zahtev liste „Srbija protiv nasilja“, ali da može u toku postupka da donese privremenu meru o obustavi uputstva RIK-a ukoliko smatra da će primenom takvog upustva nastupiti neotklonjive štetne posledice.

(Beta)

