Direktor beogradske Opere: Dao sam ostavku jer nisam hteo da podržim Vučića

Doskorašnji umetnički direktor Opere Narodnog pozorišta u Beogradu Nikola Mijailović izjavio je danas da je podneo ostavku jer nije hteo da potpiše predizborni spisak za podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Mijailović je dao ostavku početkom ove godine, a za TV N1 je objasnio da je ostavku ponudio početkom novembra, kada je „počelo sa spiskom“.

„Video sam da je poželjno da se potpiše spisak za predsednika Vučića, nemam problem da to kažem… To je bilo i pre dve godine, tada sam dobio telefonski poziv, kada mi je rečeno da ne razumem u pravom smislu reči, da to potpisuju ljudi koji su imali rezultate… Ja sam umetnik i uz ovu karijeru i godine rada nisam u tom smislu do sada bio eksponiran, držao sam se struke i rada, ali kada se to početkom novembra opet pokrenulo, prosto sam odmah ponudio da se povučem jer mislim da je nepristojno, ako vidite da je nešto poželjno, nepristojno je da ste i dalje tu, barem meni to kućno vaspitanje nalaže“, rekao je on.

Mijailović je precizirao da je izrazito protiv spiska tog tipa.

„I to sam odmah rekao. U ovim globalno političkim dešavanjima u kojima živimo, narod koji broji samo šest sedam miliona stanovnika, takav spisak deli narod. Nije trenutak da se delimo, moramo biti složni, moramo imati zajednički interes, i ne želim ne podržavam spisak kao takav“, naglasio je Mijailović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.