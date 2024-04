Đilas: Ne mislim da pojedine stranke idu na izbore zato što su se tako dogovorile sa Vučićem

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je danas da ne ume da objasni šta se desilo i zašto se koalicija „Srbija protiv nasilja“ raspala, ali da ne želi da veruje ili kaže da je „bilo ko rešio da ipak ide na izbore zato što se tako dogovorio sa Vučićem“.

On je gostujući na televiziji N1 rekao da će SSP zajedno sa strankama zajedno i SRCE i koalicijom NADA danas glasati protiv Izmena zakona o lokalnim izborima, kao i da će predati predlog Ustavnog zakona za pomeranje izbora za jesen.

„Mi verujemo da je to jedini način da se dođe do fer i poštenih izbore i jer samo u tom slučaju će biti vremena da se sprovedu sve one preporuke ODIHR“, rekao je Đilas.

On je istakao i da je mu nije jasno kako su neke stranke odlučila da idu na izbore, kada su 9. marta ove godine, potpisale preporuku ProGlasa i dale obećanje građanima da se neće ići na izbore ako uslovi ne budu promenjeni.

„Imali smo šansu da dođemo do promene. Da smo ostali jedinstveni i istrajali u našim zahtevima, Vučić bi morao da popusti. Siguran sam u to“, naglasio je Đilas.

On je rekao da veruje da će programski direktor pokreta Kreni-Pokreni Savo Manojlović izaći na ove izbore.

„Nemam ništa protiv što više političkih subjekata na sceni, ali mislim da je sada to potpuno pogrešno“, rekao je Đilas.

Lider SSP je podvukao i da zahteve koje je vlast prihvatila ne menjaju ništa suštinski.

Kao primer je naveo „ponudu da se razgovara o RTS, koju je vlast definisala tako kao da je i ona nezadovoljna izveštavanjem Javnog servisa, ali i da na tom istom sastanku bude reči i o televiziji N1“.

„Za 60 dana nam ništa neće značiti što će nam reći da smo bili u pravu. Jer imali smo šansu da nateramo Vučića da promeni izborne uslove i da mu skratimo vlast u BG, a ovako mu samo produžavamo vlast“, zaključio je Đilas.

(Beta)

