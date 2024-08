Đilas: Obnovićemo zahtev Evropskom parlamentu za sprovođenje istrage o decembarskim izborima

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da će ta stranka sigurno obnoviti zahtev novom sazivu Evropskog parlamenta za sprovođenje istrage o decembarskim izborima u Srbiji, odnosno rezoluciji koju je doneo prethodni saziv, kako bi se došlo do novih izbora uz drugačije izborne uslove.

„Svako ko kaže da se vlast menja na ulici ne govori istinu. Ja nikada neću biti za to da se tako nešto desi na ulici, jer tako neko može da izgubi glavu“, rekao je Đilas za televiziju N1.

Prema njegovim rečima, menjanje vlasti na ulici je besmislena priča, jer je „sva sila na strani (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića“.

„On ima svoju policiju, vojsku, batinaše, huligane, kriminalce, medije, neograničenu količinu para… Odgovor na to nije veća sila, već je to istina“, ocenio je Đilas.

Naveo je da se od povratka u politiku 2018. godine zalaže za ujedinjenu opoziciju i dodao da su vrata SSP za saradnju uvek otvorena, „posebno u ovakvim situacijama“, kao i da SSP neće kritikovati kolege iz opozicije.

„Smatramo da imamo zajedničkog političkog protivnika koji preti da uništi ovu zemlju i da od nje ništa ne odustane, i da je on adresa za naše teške i oštre reči“, rekao je Đilas.

Govoreći o najavama iskopavanja litijuma u Srbiji, on je ocenio da „ne postoje nikakve šanse“ za to, „bez obzira na to šta priča Vučić, šta pričaju Zapadna Evropa i Rusi“.

„Jednostavno, ljudi nas tretiraju kao koloniju za šta je najzaslužniji Aleksandar Vučić koji ispunjava sve zahteve, došli oni sa zapada, Evrope, Rusije, Kine ili Turske, ali to ne može zauvek“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, nemačka državna sekretarka u ministarstvu zaštite životne sredine kaže da kod njih ne može da se kopa litijum zbog ekosistema vode, ali da u Srbiji može i mora jer Evropa mora da ima zelenu tranziciju.

„Pa vi da budete zeleni, a mi crni? Neće to moći, ljudi su protiv. 80 odsto ljudi u Srbiji je protiv kopanja litijuma, ne postoji tehnologija koja može da garantuje bilo kakvu mogućnost da se ne zagadi životna sredina“, naveo je predsednik SSP.

Upitan šta bi on radio sa litijumom da je na vlasti, rekao je da o toj temi ne zna dovoljno, ali da od ljudi koji su stučni za to čuje „jako negativne moguće posledice“, ukoliko bi došlo do rudarenja.

Dodao je da litijuma ima i u Nemačkoj, Finskoj i Češkoj, i da bi Nemačka prvo trebalo da počne da kopa, pa da, ukoliko sve bude u redu, Srbija samo počne da razmišlja.

„Preduslov, uz to da zaista ne uništi sve što postoji u ovoj zemlji, jeste i da postoji država. Država mora da postoji, kojoj ljudi veruju, da kada garantuje da će se nešto desiti, da će se to i desiti. Ko danas može da veruje ljudima na vlasti? Kome da verujete? Vučiću, Vučeviću, Ireni Vujović“, upitao je Đilas.

Komentarišući to što premijer Miloš Vučević najavljuje rekonstruckiju vlade nakon 100 dana, kao i da bi to moglo da se desi za šest do 12 meseci, ocenio je da to znači da je Vučević pogrešno izabrao.

„To znači gospodine Vučeviću, koji ste izabrali te ljude, a sad hoćete da ih smenjujete, da ste ih izabrali pogrešno. Pa to znači da prvo vi morate da se rekonstruišete… Znači ima ministre koji loše rade, a menjaće ih za godinu dana. Pa šta ćemo u ovih godinu dana“, upitao je Đilas.

(Beta)

