Đilas: Oni koji izlaze na izbore ne rade to zbog građana, nego zbog sebe i mandata

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je danas da oni koji izlaze na predstojeće izbore 2. juna ne rade to zbog građana, nego zbog sebe, zbog mandata i verovanja da mogu da pobede na Starom gradu i Vračaru.

„Mi smo tražili jesen da bi sve stvari koje su neophodne, da bi izbori imali bilo kakvog smisla, mogli da se realizuju, to je birački spisak, to su mediji, ništa od toga nije urađeno i jasno je da neće biti urađeno do drugog juna. U takvoj situaciji mislim da bi bilo logično da stranke koje su se opredelile da učestvuju na izborima, da se povuku sa tih izbora i da se vratimo zajedničkoj borbi za izborne uslove i za izbore na jesen“, rekao je Đilas na Insajder televiziji, prenosi SSP u saopštenju.

Đilas je rekao i da „moral imate ili nemate“, bilo da je neko političar, lekar, novinar ili se bavi nekim drugim poslom, te da moral znači održanje obećanja, „poštovanje reči koju dajete građanima“.

Kazao je da četiri meseca govore da bez promene izbornih uslova nema izbora u Srbiji, a da onda neki kažu da „sad to nije važno“ uz objašnjenje da veruju da će doći do nekih promena do izbora i dodao da sada nema nikakvih mogućih ozbiljnijih promena izbornih uslova.

„NDI nam je pokazao istraživanje pre šest ili sedam meseci kada smo doneli odluku da se ujedinimo u jednu listu i tad nam je rečeno da je lojalnost glasača SPN veoma velika i to 94 odsto, ali da je samo 70 odsto naših birača spremno da izađe u Beogradu ako nema promene izbornih uslova. U takvoj situaciji je nemoguće pobediti posebno kada imate u vidu da je vlast osvojila 410.000 zajedno sa dodatim glasačima, a mi i koalicija NADA 380.000. Znači iz biračkog spiska moraju da se izbace oni koji neleglano glasaju, mi da se ujedinimo, predlagao sam 3. marta i da se proširimo i da mi pređemo tako 400.000 i pobedimo“, rekao je on.

Govoreći o formiranju Vlade Srbije Đilas je rekao da „živimo u zemlji koja šest meseci ima tehničku Vladu“, a poslednjih mesec dana čak nema ni tehničkog premijera jer je premijerka postala predsednica Skupštine, te da je to samo dokaz koliko je nebitno ko čini Vladu Srbije i da se odluke donose na sasvim drugom mestu.

Komentarišući današnji sastanak opozicije i vlasti sa rukovodstvom Radio-televizije Srbije (RTS) u Skupštini, Đilas je rekao da je jedina korist od te radne grupe „što znamo da je urednik informativnog programa RTS-a Nenad Lj. Stefanović zaista živ“.

„Bujošević kao direktor nije se pojavio godinama, niko ne zna da li je čovek živ. I šta su saopštili? Da sve znaju šta govori opozicija, da nije tačno da nije podjednak odnos vlasti i opozicije na RTS-u. Za promenu RTS-a smatram da NUNS i UNS treba da sastave neki svoj predlog kako treba da izgleda RTS“, ocenio je on.

(Beta)

