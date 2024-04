Đilas poručio Hilu: Podržavate kriminalnu grupu na čelu sa Vučićem, došli ste sa ‘mladine strane’

Predsednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas poručio je danas američkom ambasadoru Kristoferu Hilu da je svojom izjavom nakon dijaloga o izbornim uslovima, kako je naveo, podržao organizovanu kriminalnoj grupi na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem a da se od američkog ambasadora očekuje da govori o gušenju slobode i demokratije.

„Ako već za nešto kažete da je unutrašnja stvar Srbije onda osnovna pristojnost nalaže da o tome ne iznosite svoj stav. Posebno kad znamo da su Vaši stavovi, stavovi podrške organizovanoj kriminalnoj grupi na čelu sa Aleksandrom Vučićem“, reagovao je Đilas, u pisanoj izjavi, povodom stava Hila da bojkot izbora nije način za prevladavanje problema.

„Prvog dana posle pokradenih izbora“, nastavio je Đilas, „dali ste identičnu izjavu kao i Marija Zaharova – da se radujete nastavku saradnje sa režimom, savetovali ste ljudima koji su se borili za slobodu da idu kući i slave praznike čime ste se jasno svrstali na stranu Aleksandra Vučića“.

„Nismo Vas poslušali. Nastavili smo borbu, a najhrabriji među nama su štrajkovali i glađu nanevši trajnu štetu svom zdravlju“, istakao je Đilas.

Kako je još rekao, „posle svega danas iznosite stav da ne gledate blagonaklono na bojkot izbora“ i dodao – “ Biću kratak i jasan: ne znam po kom osnovu ste uopšte prisustvovali sastanku. Verovatno ste bili tu sa ‘mladine strane'“.

Đilas je naveo da se od američkog ambasadora očekuje da govori o gušenju slobode i demokratije, nalazima ODIHR-a, činjenici da režim nije ispoštovao ni uvodne napomene izveštaja o političkom konsenzusu i usvajajanju preporuka dovoljno vremena pre izbora.

„Očekuje se da kažete da ne smeju da se biju lekari i profesori dok dele flajere, da policija mora da uhapsi izvršioce, da medijska haranga protiv proevropskih političara mora da stane, da mora da se dodeli peta frekvencija što režim ne čini već dve godine…“, rekao je Đilas.

Takođe je poručio Hilu da „ako je odluka Sjedinjenih Američkih Država da to ne govorite jer vam je od demokratije važnije to što Vučić ispunjava sve što je obećao i potpisao oko Kosova, to što Behtel dobija poslove bez tendera, to što siromašna Srbija daje milijarde američkim kompanijama koje će razvijati solarnu energiju i što Vučić sve radi da Rio Tinto počne da vadi litijum, žao nam je zbog toga, ali velika ste sila“.

„Može vam se. Samo budite onda pošteni bar kao oni koje svakodnevno kritikujete i kažite da vas sloboda i demokratija ne interesuju. Biće nam svima lakše“, rekao je Đilas, regaujući na izjavu Hila posle dijaloga o izbornim uslovima.

„Iz pozicije moje vlade, ali i vlada drugih zemalja imamo veliku želju da vidimo da Srbija uspe u ovome, da se prepiruke sprovedu. Međunarodna zajednica je jasna, mi ne volimo bojkote kao načine prevladavanja problema“, rekao je Hil posle sastanka o izborenim uslovima u Skupštini Srbije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.