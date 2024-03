Đilas: Sarađujemo sa ProGlasom i koalicijom NADA, u našem neformalnom savezu želimo i SDS I Dveri

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da koalicija Srbija protiv nasilja sarađuje sa koalicijom NADA i ljudima iz inicijative ProGlas i da u tom „neformalnom savezu“ žele da vide i Socijaldemokratsku stranku (SDS) Borisa Tadića i pokret Dveri.

Đilas je na sednici Glavnog odbora SSP u Požarevcu ocenio da su promene u Srbiji „počele“.

„NADA i Proglas su ljudi sa kojima sarađujemo jer smo jači kad smo zajedno. U našem neformalnom savezu želimo i one stranke koje jesu opozicija a to su SDS i Dveri. Oni mogu s nama u borbu protiv vlasti koja uništava Srbiju“, rekao je Đilas.

On je kazao da koalicija Srbija protiv nasilja nije prozapadna već prosrpska opozicija.

„Mi smo patriotska stranka, volimo svoju zemlju. Laž je da ugrožavamo suverenitet Srbije jer kad SNS pozove EP da dođe u Srbiju to je u redu, ali kad ih mi pozovemo da još jednom svrate to nije u redu“, rekao je predsednik SSP i dodao da se pre obraćanja EP, koalicija Srbija protiv nasilja obratila svim institucijama u Srbiji, „bez obzira na to kakve su“, zbog navodne izborne krađe.

Ocenio je da Srbija ima budućnost „samo u Evropi“.

„Za našu slobodu ćemo se sami izboriti, nikome nećemo dugovati i napravićemo zemlju u kojoj će ljudi želeti da žive“, rekao je Đilas.

Dodao je da su četiri najveća problema s kojima se suočava opozicija u Srbiji „stanje u medijima, birački spiskovi, kupovina glasova i pritisci na birače“.

„900.000 glasova razlike bi nestalo uz slobodne medija, zato Aleksandar Vučić ne dozvoljava promene“, rekao je Đilas.

(Beta)

