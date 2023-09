Đilas: SSP će u nedelju usvojiti Deklaraciju o sprečavanju propadanja Srbije

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da će ta stranka u nedelju usvojiti „Deklaraciju o sprečavanju propadanja Srbije“ sa konkretnim merama šta sve treba da se uradi da bi se to zaista zaustavilo.

Kako je saopšteno iz SSP, Đilas je za televiziju Nova S da se „u Srbiji ništa nije promenilo na bolje, samo na gore“, kao i „da je nasilje svuda“, a da je školska godina nastavljena na istom mestu gde je prekinuta, bez ikakvih promena.

Na pitanje zašto opozicija sada traži vanredne parlamentarne izbore, Đilas je rekao da je očigledno da vlast ne želi da ide borbu protiv nasilja, jer ništa nije preuzela.

„Drugi problem je duboka politička, ekonomska i društvena kriza i to se rešava izborima, ne može na drugi način. Naravno izborima koji bi trebalo da budu sprovedeni bar u skladu sa preorukama OEBS-a i Evropske komisije sve ono što slušamo godinama, a nažalost od toga se ništa ne dešava“, rekao je Đilas.

On je kazao da će se, što se tiče izlaska na izbore, predstavnici opozicije truditi da na njih izađu „što jedinstvenije“.

Đilas je kazao da ljudi iz SSP, ali i mnogi drugi iz opozicije, znaju kako da reše probleme koje danas zaista pogađaju ljude.

„Nasilje, bezbednost u školama, rast cena, inflacija, zaduženje, odlazak ljudi iz zemlje, problemi u prosveti i zdravstvu. Za to imamo odgovor i za to imamo rešenje“, rekao je Đilas.

Podsetio je i da je SSP pre godinu i po dana tražila da se na 100 proizvoda, kao u Kanadi, utvrdi sturktura cena, proizvođač – posrednik – trgovac, da bi se videlo kakve su te marže i da bi se one ograničile.

Prema njegovim rečima „trgovinski lanci napravili su orgmoan profit, a odbili su i da naplate porez na ekstraprofit“.

„Dali smo predloge za kredite, sad kaže Narodna banka da mogu da se ograniče kamate na stambene kredite, i to su odbijali, ali imam još jedno pitanje za gospođu Tabaković, zašto niste ograničili kamate na keš kredite koji su najpopularniji? Znate li koliko roditelja je moralo da uzme kredite da bi decu opremilo za školu? Mi živimo u zemlji u kojoj se stanovi u ‘Beogradu na vodi’ kupuju za keš, a knjige i oprema za školu na kredit. Je li to normalno? Ja mislim da nije“, rekao je Đilas.

Dodao je da je za stranku koju vodi „Evropska unija simbol“.

„Znate da smo mi napravili tu ideju ‘Pravac Evropa’ upravo sa idejom, da je članstvo u Evropskoj uniji, garant, pečat na tome da mi živimo bolje. Pogledajte koliko je smanjena korupcija, recimo u Rumuniji, to je Evropska unija, pogledajte finski model obrazovanja i to je Evropska unija. Dajte to da primenimo ovde da bismo i mi počeli tako da živimo“, zaključio je Đilas.

(Beta)

