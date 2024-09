Đilas (SSP): Nećemo glasati za rebalans budžeta, pitamo kako se plaća Vučićeva odeća

Poslanik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je danas da neće glasati za rebalans budžeta, ali da će glasati za Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom i zatražio odgovor iz kog razdela budžeta se plaća odeća iz „fundusa“ za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je, na sednici Skupštine Srbije, na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za 2024. godinu, rekao je dodatno izdvajanje za porodice sa decom – dobro.

„U Beogradu je povećan broj novorođenčadi kada sam bio gradonačelik merama koje su imale finansijski deo, zatim pun iznos za trudničko bolovanje, bebi pakete, izgradnja obdanišra i besplatni udžbenici, a najveći uticaj je imala odluka o finansiranju vantelesne oplodnje“, rekao je Đilas.

Rebalans, kako je rekao, neće podržati jer u njemu nema povećanja plata prosvetnim i zdravstvenim radnicima, 120.000 dinara za nastavnike i 180.000 dinara za lekare, besplatnih udžbenika za sve đake, pomoć za starije bez primanja i ulaganja u poljoprivredu i energetiku, a nema ni 200.000 miliona evra za podršku za domaća, a ne za strana preduzeća.

Dodao je da u relansu nema ni „drakonskog oporezivanja kockarnica, poreza na ekstraprofit, povećanja rudne rente..“.

Đilas je rekao da niko normalan ne može da spori povećanje plata i penzija za 12 godina vlasti SNS, ali da su porasle i cene, kao i da je Srbija po platama na začelju u Evropi.

„Zvanični podaci govore da je Srbija na 41 odsto proseka plate u EU, Rumunija je na 80, Bugarska na 64 odsto, a Crna Gora na 46 odsto.

Nepristojno, je kako je rekao, da političari govore kako žive građani, ali da može „sigurno da kaže da je članovima SNS mnogo bolje“.

„Većina vas nije imala kafu da plati, nije imala skoro nikakvu školu, danas ste svi uzeli diplome osim Arsića (Veroljuba), imate daleko veća primanja, tu su stanovi, vile, Nebojša Stefanović je bio neuspešni student dva državna fakulteta, ali je za 12 godina doktorirao. Vučić (Aleksandar) ga je slao po kafe, a dogurao je do predsednika Skupštine i ministra policije. Stefanović je nosio odeću 1. maja Pirot, a danas nosi skupe marke. Nikola Petrović je imao pljeskavičarnicu na Zelenom vencu, a danas ima aviokompaniju i vilu na Dedinju“, rekao je Đilas.

Dodao je da je „svima njima, raznim Milenijumima, Radojičićima, Veselinovićima danas bolje, a toliko i Aleksandru Vučiću, svejedno što tvrdi da mu je lošije, pa objašnjava, kako ne kupuje skupu garderobu, već je uzima fundusa koji služi za opremu za pozorišne predstave i eventualno cirkuse“, rekao je Đilas.

Dodao je da „predsednik kaže da ima patike od 1.000 evra iz fundusa, kao i jaknu od nekoliko hiljada evra, a nije ih kupio od svojih para, nego ih kupila država“.

„Zato tražim od Malog (Siniše) da kaže gde se u budžetu nalazi i koliki je razdel za predsednika i fundus, a ako ne ume to znači da predsednik laže“, rekao je Đilas.

Dodao je da je „predsednik iz fundusa uzeo farmerke Stefano Riči koje koštaju 1.800 dolara, odnosno oko 200.000 dinara“.

Upitao je da li je moralno da „predsednik države nosi farmerke koje koštaju kao dve nastavničke plate, jedna nogavica košta više od plate nastavnika“.

Đilas je predložio da „pošto predsednik nema ništa od garderobe, a bliži mu se kraj mandata da SNS počne da sakuplja novac da mu se kupi garderoba kad ne bude više predsednik“.

„I kad ne bude predsednik imaće smeštaj, hranu o trošku države, samo neće imati u Predsedništvu države nego u jednoj drugoj ustanovi kao i većina vas“, rekao je Đilas.

Ministar finansija Siniša Mali nije odgovorio Đilasu iz kog razdela budžeta se obezbeđuje novac za garderobu Vučića, ali je predložio da se građani Srbije sete vremena od 2008. do 2012. godine, „koje su izazvale pustoš i bankrot naše zemlje“.

„U vreme ovog narodnog poslanika (Dragan Đilas) jednokratna naknada za prvorođeno dete bila je 32.000 dinara i on se sada našao na da kaže da to (finansijska podrška porodici) i nije tako loše, pa zašto to majstore nisi ti uradio“, upitao je Mali.

Dodao je da „kada se govori o njegovim uspesima u Gradu Beogradu, da su samo 11 meseci kasnile isplate porodiljama i trudnicama u trenutku kada smo 2013. preuzeli upravljanje gradom kroz privremeni organ“.

„Toliko o toj brizi prema majkama,trudnicama i porodiljama, naravno uvek ću vas podsećati da je u to vreme 619 miliona evra stavio sebi u džep, a za ove druge ga nije bilo briga“, rekao je Mali.

Dodao je da se „ta osoba“ našla pozvanom da poredi investicije u njegovo veme, sa nacionalnim investicionim planom.

„Jedva smo preživljali i to je ta najveća ogromna razlika u politici koju sprovodimo danas i u politici koju ste vodili do 2012. – pustoš, zatvorene fabrike, ljudi bez posla, a danas je Srbija stabilna, jaka, investira kao nikada pre, i ima rekordan broj zaposlenih, nisku stopu nezaposlenosti, o korupciji neću da pričam“, rekao je Mali.

(Beta)

